«Корнелья» — «Барселона». Прогноз: злые каталонцы разнесут аутсайдера даже без Месси

21 января состоится матч 1/16 финала Кубка Испании «Корнелья» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех хозяев оценён экспертами в 11.5. А ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Корнелья» — «Барселона» 21 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Корнелья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Кубка Испании «Корнелья» — «Барселона» (21.01.2021)

Ключевой вопрос предстоящей кубковой встречи — как «Барселона» справится с отсутствием главной звезды. Лионель Месси получил дисквалификацию за неспортивное поведение в предыдущем матче, сорвавшись в концовке дополнительного времени финала Суперкубка Испании.

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Зачастую каталонцы в отсутствие аргентинца испытывают солидные проблемы в атаке, однако клубом из третьей испанской лиги «блаугранас» должны справляться не только без Месси, но и вообще резервным составом. Предлагаем заиграть победу «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.75.



Даже в третьей лиге Испании «Корнелья» не является грозной силой — в турнирной таблице команда находится в зоне вылета и даже «Барселона Б», выступающая в той же лиге, одержала над ними выездную победу со счётом 1:0. К этому трудно что-то добавить.



Разумеется, Рональд Куман не будет выставлять на игру с карликовым клубом сильнейший состав. И всё же те представителе основы, которые всё таки выйдут на поле, будут настроены очень серьёзно — несколько дней назад они проиграли в матче за Суперкубок Испании. Отыграться на слабой «Корнелье» захочет каждый.

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Забавно сравнивать текущую форму команд, учитывая турниры, в которых они выступают. Однако в данном случае это ещё более наглядно демонстрирует целесообразность ставки на уверенную победу «Барселоны».



В пяти последних матчах Сегунды Б у «Корнельи» две ничьи и три поражения. Забили лишь четыре мяча при девяти пропущенных голах. При этом в соперниках ходили некий «Олот», «Бадалона» (не путать) и всё та же «Барселона Б».



«Барса» же до поражения от «Атлетика» в Суперкубке Испании шла на беспроигрышной серии из десяти матчей. Отобрать очки у подопечных Кумана удалось лишь «Валенсии» (2:2) и «Эйбару» (1:1). Много ли будет шансов у команды из городка с населением чуть более 50 тысяч? Мы так не думаем.

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Уже в воскресенье подопечным Рональда Кумана предстоит матч чемпионата Испании, его нужно держать в уме. Скорее всего, сине-гранатовые одержат уверенную победу на классе с разницей в два-три мяча. И спокойно пройдут дальше.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Корнелья» — «Барселона» 21 января 2021 года

Не находится ни одного аргумента в пользу того, что «Корнелья», не сумевшая забить даже дублирующему составу «Барселоны», способна на это в матче с основной командой из столицы Каталонии. Возьмём победу фаворита с форой, слишком уж велика разница в классе.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.75.