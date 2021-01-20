«Эйбар» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне будет рад. «Барселона» и «Реал» останутся за спиной

21 января состоится матч 19-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех клуба из Эйбара оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Эйбар» — «Атлетико» 19 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Атлетико» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.93. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Атлетико» (21.01.2021)

Январь 2021 года в самом разгаре, топовые европейские чемпионаты вплотную подобрались ко второму кругу сезона. В Испании после Кубка Короля возвращаются к Примере. Программу 19-го тура завершат два поединка 21 января. В самом позднем из них «Эйбар» примет «Атлетико» Мадрид, начало — в 23:30 мск.

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Стабильностью «Эйбар» не отличается, вряд ли можно всерьёз хвастаться 15-м местом в чемпионате Испании после 18-го тура. За всё это время клуб из одноимённого города набрал только 19 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет лишь два пункта. Всё очень на тоненького.



Вдвойне обидно, ведь по ходу сезона удавалось избегать затяжных провальных серий и нередко огорчать лидеров первенства. Однако в последнее время форма заметно просела. В пяти предыдущих турах Примеры случилось сразу три поражения.



При этом «оружейники» умудрились в прошлом матче проиграть «Навалькарнеро» в 1/16 финала Кубка Короля. Понятно, что состав был далёк от основного, но всё же получить 1:3 от представителя Сегунды B (третий дивизион национального первенства) – фактически любительской команде – крайне неприятно.

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Мадридский «Атлетико» тоже сенсационно вылетел из розыгрыша Кубка страны, по той же причине уступив «Корнелье» (0:1). Только ещё на стадии второго раунда. В принципе, ничего страшного. Ведь в чемпионате Испании мадридцы безупречны, на фоне шанса вырвать титул неудачи в Кубке Короля быстро забудутся.



За 16 матчей «матрасники» одержали 13 побед, скатали две ничьи и потерпели лишь одно поражение. Это позволило закрепиться на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя мадридского «Реала» составляет четыре пункта, вдобавок есть ещё несколько игр в запасе.



Один из перенесённых поединков состоялся 12 января. Мадридский клуб принимал на своём поле крепкую «Севилью» и одержал победу со счётом 2:0. Любопытно, что хозяева по итогу владели мячом всего 33% игрового времени и нанесли за 90 минут только пять ударов по воротам. Но этого оказалось достаточно. Очередной шедевр минимализма от АТМД.

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«Атлетико», как правило, редко пропускает, но сейчас Диего Симеоне может быть особенно доволен. Его команда пропустила шесть голов за 16 сыгранных матчей в чемпионате Испании. Подобного результата даже близко ни у кого нет. При этом, имея в среднем за игру чуть больше 11 ударов по воротам, умудрилась забить 31 мяч.



«Эйбар» по меркам Примеры обладает неплохой обороной, за 18 туров пропустил 18 мячей. А вот с результативностью – беда. Особенно на своём поле. За девять домашних игр в текущем сезоне первенства клуб оформил только четыре гола. Взять с такими цифрами неприступную оборону мадридцев практически невозможно.



На наш взгляд, победа «Атлетико» всухую за серьёзный коэффициент 2.36 выглядит интересно. В 9 из 13 своих победных матчей в чемпионате Испании Ян Облак отстоял на ноль. Есть все основания ждать очередной «сухарь» от голкипера сборной Словении.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Атлетико» 21 января 2021 года

Форма «Эйбара» заметно просела, аж три поражения в пяти последних турах Примеры. А мадридский «Атлетико» идёт в первенстве безупречно. На наш взгляд, стоит ждать очередную «сухую» победу Диего Симеоне, козырей у предстоящего противника просто нет. Даже странно, что на П2 всухую дают мощные 2.36.



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.36.