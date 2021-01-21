«ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз: Почеттино и Неймар позволят середняку сохранить лицо

21 января состоится матч 21-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу парижского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех гостей оценён экспертами в 16.5. А ставки на ничью принимаются за 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье» 22 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье» (22.01.2021)

Взглянув на турнирную таблицу чемпионата Франции, мы не увидим привычную картину, где «ПСЖ» опережает ближайшего соперника на 10+ очков. Более того, команда вскарабкалась на привычное первое место лишь в начале января, а сейчас и вовсе опережает «Лилль» исключительно по разнице забитых и пропущенных мячей.

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У «Монпелье» ситуация, что логично, хуже — 11-е место при одной победе в последних восьми матчах чемпионата. Тем не менее такую статистику вполне можно назвать обманчивой, ведь в соперниках у них были «ПСЖ», «Лилль», «Марсель» и «Монако». А это команды из группы лидеров турнирной таблицы.

И каждой из них «Монпелье» дал бой, при доле везения даже мог зацепить пару-тройку очков. Результаты — 1:3, 2:3, 1:3 и 2:3 соответственно. Оттого ещё непонятнее, откуда букмекеры взяли такие коэффициенты. «Монпелье» рассматривается исключительно как мальчики для битья, а вопрос стоит лишь в том, с каким счётом они будут разгромлены.

Подумать только — в некоторых конторах даже не принимают ставки на то, что «ПСЖ» забьёт. Предлагаем сыграть против уверенности экспертов и взять ставку «Монпелье» победит с форой (+2.5) за 1.59. На наш взгляд, эта уверенность чрезмерна.

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Влияние Маурисио Почеттино пока не слишком отражается на результатах, ведь скромный «Анже» парижане обыграли с минимальным счётом, а десятью днями ранее и вовсе потеряли очки в матче с «Сент-Этьеном». Сложно сказать, за счёт чего они планируют громить «Монпелье» в ближайшей встрече, разве что благодаря индивидуальному мастерству звёздной атаки, которая в самом деле может сделать гол из ничего.



Если говорить о статистике личных встреч, то тут тоже всё неоднозначно. За последние пять лет «ПСЖ» то громит соперника, отгружая ему по пять за матч, то побеждает крайне скромно или же играет и вовсе нулевую ничью. Скорее всё упирается в нестабильность «Монпелье» — клуб то борется за выживание, то пытается попасть в еврокубки.



Что касается последних пяти матчей команд, проходивших в Париже, то «Монпелье» лишь дважды уступал разгромно — 1:5 и 0:5. В трёх других случаях такая фора (+2.5) заходила. В этом сезоне у «Монпелье» всё достаточно ровно, даже в матче первого круга фора ими была пробита. В итоге уступили со счётом 1:3 на домашнем стадионе.

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Возможно, когда Почеттино окончательно закончит настройку механизма в «ПСЖ», команда и начнёт громить соперников один за другим. Однако пока коллектив находится на стадии подстройки под новую схему нового наставника. Первые матчи под руководством аргентинца показывают неготовность парижан сносить всё и вся на своём пути.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье» 22 января 2021 года

Можно сказать о нестабильности обеих команд, однако «Монпелье» регулярно навязывает лидерам чемпионата борьбу. Да, «ПСЖ» может забить условные пять мячей, но так можно сказать о любом матче с участием парижан на внутренней арене. На деле же разгромные счета в играх с участием «Пари Сен-Жермен» случаются всё реже. Повторюсь — букмекеры несколько переоценивают силу «ПСЖ».



Ставка: победа «Монпелье» с форой (+2.5) за 1.59.