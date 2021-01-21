«Беневенто» — «Торино». Прогноз: Филиппо Индзаги остановит Кристиана Ансальди и Дзадзу

22 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу клуба из Беневенто в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех туринцев оценён экспертами в 2.69. А ставки на ничью принимаются за 3.20.
Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Беневенто» — «Торино» 22 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.
Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Торино» (22.01.2021)
Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, календарь не щадит никого. В итальянской Серии А добрались до 19-го тура, который завершит первый круг. Программа откроется 22 января одним поединком: на стадионе «Чиро Вигорито» местный «Беневенто» сыграет с «Торино».
Команда Филиппо Индзаги после мощных декабрьских выступлений сбавила обороты. В четырёх предыдущих турах чемпионата Италии лишь одна победа при трёх поражениях. Понятно, что дать отпор «Милану» (0:2) или «Аталанте» (1:4) может далеко не каждый, но разгромом от последнего клуба первенства вряд ли можно гордиться.
В прошлом туре «ведьмы» гостили у «Кротоне». По статистике они были лучше во всём: чаще били по воротам, больше владели мячом и даже разыграли целых 13 корнеров. Однако отсутствие преимущества не помешало аутсайдеру выиграть со счётом 4:1.
Неудачный отрезок спустил «Беневенто» на 11-е место в турнирной таблице. После 18-го тура в активе 21 балл. Зона вылета не беспокоит, отрыв от неё восемь пунктов, но закрепиться в десятке лучших будет непросто. Дистанция даже до идущей девятой «Вероны» уже шесть очков. Впрочем, новичка элитного дивизиона полностью устроит спокойный финиш в серединке.
«Торино» продолжает висеть в зоне вылета, за 18 туров набрано всего 13 баллов. Хотя плотность в нижней части таблице позволяет рассчитывать на довольно быстрое спасение. Туринская команда отстаёт от идущего на 16-й позиции «Дженоа» лишь на два пункта.
При этом форма у туринцев в последнее время не такая уж и плохая, язык не повернётся сказать, что перед нами аутсайдер. В шести предыдущих турах чемпионата Италии потерпели только одно поражение, да и то от лидера «Милана» (0:2). В остальных пяти случаях набрали семь из 15 возможных очков.
Однако перспективы в улучшающихся показателях руководство «быков» не увидело, а потому отправило главного тренера Марко Джампаоло в отставку. Тренировать команду взялся Давиде Никола, который в прошлом сезоне спас от вылета «Дженоа». Впрочем, непонятно, как быстро у него получится найти общий язык с новыми подопечными.
«Беневенто» при Индзаги показывает весьма любопытный футбол, а у «Торино» в нынешнем сезоне всего лишь две победы за 18 туров. Как минимум не проиграть, на наш взгляд, «ведьмы» в состоянии. Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.98.
Есть все основания не ждать скучных нулей на табло. Клуб из Беневенто в последнее время забивает регулярно, а у туринцев проблемы с обороной. За 18 матчей в Серии А бордовые пропустили 35 голов – больше только у двух участников турнира.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Торино» 22 января 2021 года
Команда Филиппо Индзаги показывает интересную игру, в последнее время регулярно забивает и мало проигрывает. На наш взгляд, на этот раз без очков «ведьмы» не останутся. В «Торино» на днях всё же произошла смена тренера, хотя клуб и начал потихоньку выбираться из зоны вылета. Ждать быстрых изменений мы бы не стали.
Ставка: «Беневенто» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.98.
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