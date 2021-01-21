Дэн Хукер – Майкл Чендлер на UFC 257. Сделать всё, чтобы впечатлить Хабиба!

В ночь с 23 на 24 января в бое турнира UFC 257 сразятся Дэн Хукер и Майкл Чендлер. Известный боец Bellator Чендлер наконец дебютирует в UFC и в случае победы может сразу же выйти на бой с Хабибом! Но сделать это будет непросто, букмекеры не опредилились с фаворитом поединка.
Когда дата боя Дэн Хукер – Майкл Чендлер
Поединок между 6-м номером легкого дивизиона Дэном Хукером из Новой Зеландии и бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером в рамках турнира UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 7:40 мск. Место проведения боя — Абу-Даби, а точнее, Бойцовский остров Яс.
Так случилось, что в случае победы Чендлер может уже во втором своем бое в UFC получить шанс сразиться с Хабибом Нурмагомедовым. По крайней мере, президент UFC Дейна Уайт уже заявил, что Хабиб будет следить за боями Макгрегор – Порье и Хукер – Чендлер. И если кто-то из бойцов впечатлит его, возвращение возможно.
Где смотреть прямую видео трансляцию боя Хукер — Чендлер
Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV. Кроме того, 4 главных боя в прямом эфире покажет телеканал «Рен Тв». Поединок Хукер – Чендлер в их числе.
Полный кард турнира UFC 257
На данный момент на турнире UFC 257 запланированы 12 боев. Главным событием вечера станет поединок в легком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Основной кард UFC 257
Конор Макгрегор — Дастин Порье
Дэн Хукер — Майкл Чендлер
Джессика Ай — Джоанн Калдервуд
Мэтт Фреволта — Оттман Азайтар
Марина Родригес — Аманда Рибас
Предварительный кард
Арман Царукян — Насрат Хакпараст
Брэд Таварес — Антонио Карлос Джуниор
Джулиана Пенья — Сара Макманн
Халил Раунтри мл. — Марчин Прахнио
Ранние прелимы
Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов
Ник Лентц — Мовсар Евлоев
Амир Альбази — Жалгаз Жумагулов
Коэффициенты и ставки на бой Хукер — Чендлер
По оценке букмекеров, небольшой фаворит предстоящего боя – Майкл Чендлер. Поставить на победу американц можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 50% вероятности. Шансы Хукера аналитики оценили коэффициентом 1.95 (48%). На ничейный исход предлагают коэффициент 47.00 (2%). При этом еще несколько недель назад фаворитом был Хукер, но сейчас ситуация изменилась.
Поставить на полный бой можно с коэффициентом 1.97, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.78.
Форма Дена Хукера и Майкла Чендлера
Майкл Чендлер подписал пока не провел ни одного боя в UFC. Почти всю карьеру он провел в Bellator, на счету 34-летнего американца 21 победа и 5 поражений. Последний свой на сегодня бой он провел в августе 2020 года. Тогда Чендлер нокаутировал Бенсона Хендерсона. Ну а проигрывал Майкл в последний раз в мае 2019 года, его отправил в нокаут Патрисио Фрейре.
«Я не думаю о том, чтобы впечатлить Хабиба Нурмагомедова. Хукер – совсем другой соперник по стилю, не собираюсь показывать, насколько я хорош в борьбе. Дэн неоднократно доказывал, что может очень хорошо работать с борцами, поэтому возможно нужно будет больше поработать в стойке. На меня ничего не давит, я дебютант организации, меня нет в рейтингах, я дерусь в со-главном событии вечера против парня, который занимает шестую позицию в легком весе», — сказал Чендлер.
Что до Дена Хукера, то новозеландец на 4 года моложе Чендлера. Его карьерный рекорд — 20 побед и 9 поражений. Свой последний бой он проиграл единогласным решением Дастину Порье в июне 2020 года. До этого Хукер имел серию из 3 побед подряд, он оказался сильнее Пола Фелдера, Эла Яквинты и Джеймса Вика.
«Он правша, у него отличный удар правой. Он очень похож на Эла Яквинту и Пола Фелдера. Мне кажется, что он намного более взрывной и быстрый на близких дистанциях, и он быстро стартует.
Он пойдет вперед в первом раунде и попытается проверить меня, снести мне голову, и это меня это забавляет. Это будет быстрый старт», — заявил Хукер.
Прогнозы экспертов на бой Дэн Хукер – Майкл Чендлер
Делать прогнозы на этой бой сродни лотерее, но все же они есть. Так, Дастин Порье на стороне Дэна Хукера.
«Это очень сложный и очень близкий бой. Хукер очень сильно бьет по ногам и я думаю, что его длина рук сыграет важную роль роль. Чендлер не такой высокий парень, а Хукер действительно хороший ударник. Он очень сильно бьет, я узнал об этом, когда встретился с ним в октагоне. И это будет действительно серьезным испытанием для Майкла Чендлера. Конечно, он может победить, но здесь вопрос в том, сможет ли Чендлер победить конкретно здесь и сейчас.
Вопрос, как Чендлер будет реагировать, когда получит тейкдауны и какую позицию он займет в борьбе против Хукера. Все вопросы меня очень смущают и я бы дал Хукеру небольшое преимущество. Тем более это первый поединок Чендлера в UFC. Хоть он уже давно дерется на высоком уровне, я думаю, он будет немного нервничать. Поэтому я за Хукера», — сказал Порье.
А вот Гилберт Бернс готов вложиться в Майкла Чендлера.
«Собираюсь вложить все свои деньги в Чендлера. Люди будут удивлены им. Он очень хорош в борьбе, быстрые руки. Уверен, он станет чемпионом UFC.
Если Хабиб не вернется, то в легком дивизионе будет куча претендентов на пояс. Конор Макгрегор, Дастин Порье, Джастин Гейджи, Дэн Хукер, Чарльз Оливейра. Майкл победит их всех и станет чемпионом», – сказал Бернс.
К победе Чендлера склоняется и профессиональный гандикапер Глеб Кожиков.
«Дэн будет иметь преимущество в росте и риче (183 см против 173 и 192 против 175), однако, по моему мнению, не факт, что он будет лучше в стойке, правая Майкла очень опасна и нокаутировать он может в любой момент. Что касается борьбы, то в этом компоненте явно предпочтительнее смотрится Чендлер, если Майк выберет тактику – уповать на партер, то спокойно может из раза в раз переводить Хукера. В общем, в совокупности этих факторов, я не считаю, что Чендлер должен идти андердогом и с удовольствием поставлю на него в этой встрече», — отметил Кожиков.
А на кого в предстоящем поединке Хукер — Чендлер ставите вы? Оставляйте свои варианты в комментариях!
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