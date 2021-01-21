«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс разделят участь «Баварии»

22 января состоится матч 18-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех клуба из Мёнхенгладбаха оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д 22 января 2021

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М — «Боруссия» Д (22.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, топовые европейские чемпионаты подобрались ко второму кругу. В немецкой Бундеслиге программа 18-го тура будет открываться 22 января встречей «Боруссии» Мёнхенгладбах и «Боруссии» Дортмунд. Прекрасный вариант для старта второй половины турнира!

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Матч первого круга проходил в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Справедливости ради — не по игре, ведь гости создали моментов не сильно меньше и мячом владели столько же времени. Но реактивные атаки дортмундцев сделали свое дело.



Сейчас «Гладбах» идёт на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. За 17 туров набрали 28 баллов. Плотность в верхней части, правда, высокая: до зоны Лиги чемпионов не хватает всего одного пункта, но конкуренты тут сплошь да рядом.



Сейчас «жеребята» явно на подъёме, в четырёх предыдущих турах набрали 10 из 12 возможных очков. Единственная ничья пришлась на «Штутгарт» (2:2), который уже успел зарекомендовать себя крепким орешком. При этом команда Марко Розе умудрилась добыть волевую победу над мюнхенской «Баварией» (3:2). Да и подвиги в Лиге чемпионов не забылись.

«Беневенто» — «Торино». Прогноз: Филиппо Индзаги остановит Кристиана Ансальди и Дзадзу За 18 туров чемпионата Италии «Торино» одержал только две победы. Так и до Серии В недалеко.

Дортмундцы находятся в зоне Лиги чемпионов, замыкая четвёрку лидеров Бундеслиги. За 17 игр накопили 29 очков, что всего на одно больше, чем у «Гладбаха». Отставание от «Баварии» достигло космических 10 пунктов, а с такой игрой сократить разрыв фактически невозможно. Всерьёз говорить о борьбе за титул не приходится.



Под руководством Эдина Терзича пока что чёрно-жёлтые выступают с переменным успехом. Были два достойных поединка в чемпионате Германии с «Вольфсбургом» (2:0) и «Лейпцигом» (3:1), но затем случилась домашняя осечка с аутсайдером «Майнцем» (1:1). А в прошлом туре на выезде по делу уступили «Байеру» (1:2).



Как правило, очные противостояния между остаются за дортмундцами. Любопытно, что они обыгрывают соперника уже более пяти лет подряд. За это время случилось 12 поединков во всех турнирах, и во всех без исключения победителем выходили «шмели». Удивительно.

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Однако теперь, на наш взгляд, «жеребята» смогут прервать эту кошмарную серию. Во-первых, в отличие от дортмундцев, сейчас они находятся в хорошей форме. Во-вторых, в текущем розыгрыше чемпионата Германии они здорово играют на своём поле.



За девять домашних матчей «Боруссия» М потерпела лишь одно поражение, от «Хоффенхайма» (1:2). Но и тогда, надо сказать, смотрелась ничуть не хуже, а ключевую роль сыграло удаление в составе хозяев в концовке. А при таких раскладах мы бы проверили классический 1Х за вполне приемлемый коэффициент 1.75. Шансы на очки у чёрно-бело-зелёных приличные.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д 22 января 2021 года

Мёнхенгладбахская «Боруссия», как правило, уступает в схватках с дортмундцами, но теперь всё может измениться. «Жеребята» сейчас на подъёме: показывают классный футбол и здорово играют на своём поле. «Шмели» же под руководством нового тренера выступают пока с попеременным успехом, а без стабильности и надёжности в обороне в Мёнхенгладбахе будет туго.



Ставка: «Боруссия» М не проиграет за 1.75.