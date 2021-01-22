Дерби в Германии – кто продолжит погоню за «Баварией»?

«Боруссия» М — «Боруссия» Д, «ПСЖ» — «Монпелье» и другие матчи. Что смотреть 22 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 22 января.

На что ставить в футболе 22 января

В пятницу в европейском футболе небольшое затишье: главный матч дня – встреча двух «Боруссий» в Бундеслиге. Обе команды отчаянно цепляются за то, чтобы продолжить погоню за «Баварией».

«ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз: Почеттино и Неймар позволят середняку сохранить лицо Почеттино только начал работу. К разгромам парижане пока не готовы

Кроме того, во Франции «ПСЖ» примет «Монпелье», в Испании «Леванте» сразится в «Вальядолидом», а в Италии сыграют «Беневенто» и «Торино».

На что ставить в хоккее 22 января

В КХЛ сегодня матчей нет, так что любителям хоккея придётся подождать до ночи, когда стартует игровой день в НХЛ. Выделяем игру «Рейнджерс» — «Питтсбург». Вратарская бригада нью-йоркцев и Артемий Панарин против Евгения Малкина! Также продолжаем следить за подвигами Кирилла Капризова в «Миннесоте» — дикари сыграют с «Сан-Хосе».

ЦСКА — «Фенербахче». Прогноз: турки добавят бед российскому клубу в Евролиге ЦСКА сохранил первое место в Евролиге, но «Фенербахче» идёт на серии из пяти побед.

На что ещё ставить 22 января

В баскетбольной Евролиге жаркое противостояние – ЦСКА примет «Фенербахче». Ну и большая игровая ночь в НБА – сразу 12 матчей!

На чемпионате мира по гандболу сборная России сыграет против Северной Македонии. Надо выигрывать – права на ошибку у команды Велимира Петковича больше нет.



В женской волейбольной Суперлиге 2 матча: «Енисей» сыграет с «Динамо-Метар», а «Спарта» сыграет с вышедшим с карантина московским «Динамо».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!