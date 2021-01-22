«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз: Шик и Диаби закончат мрачную серию в Леверкузене

23 января состоится матч 18-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.72. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург» 23 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург» (23.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В чемпионате Германии добрались до 18-го тура, а это уже второй круг. Он продолжится в субботу, 23 января, сразу шестью матчами.

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Пять из них стартуют в 17:30 мск. В Леверкузене «Байер» на стадионе «Бай-Арена» сразится с «Вольфсбургом». И это однозначно одна из центральных игр тура. Сойдутся не просто прямые конкуренты по борьбе за зону Лиги чемпионов. Больше того — в таблице их разделяет всего три очка.



Хозяева располагаются на третьей строчке с 32 баллами. До «Баварии» семь пунктов, до «РБ Лейпциг» — три. Ещё пять недель назад ситуация была куда комфортнее, однако дальше пошёл провальный отрезок. Всего одно очко в четырёх турах при низкой результативности.



На указанном отрезке уступили «Баварии» (1:2), «Айнтрахту» (1:2) и «Униону» (0:1). Не то чтобы играли совсем плохо, но постоянно чего-то не хватало. Разжились только ничьей со скромным «Вердером» на своём поле (1:1). Зато из кризиса вышли громко и красиво.

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Во вторник разобрались с дортмундской «Боруссией» (2:1), закрепившись в зоне Лиги чемпионов. Действительно смотрелись лучше, прежде всего по уровню конкретики в атаке. Достаточно взглянуть на количество попаданий в створ — 13 против трёх. Роман Бюрки много выручал, но всё же не вытянул партнёров.



«Вольфсбург» первое поражение потерпел только в середине декабря. Последние пять недель также получились бледными — только две победы из шести возможных. Над «Штутгартом» (1:0) и «Майнцем» (2:0). Плюс ничьи с «Унионом» (2:2) и «РБ Лейпциг» (2:2). А также поражения от «Баварии» (1:2) и «Боруссии» Д (0:2).



Надо сказать, что мюнхенцы и дортмундцы смотрелись ничуть не лучше, однако разница в завершающей стадии оказалась колоссальной. Теперь «волки» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 29 очками. Впрочем, всё тем же дортмундцам уступают только по дополнительным показателям.

«Беневенто» — «Торино». Прогноз: Филиппо Индзаги остановит Кристиана Ансальди и Дзадзу За 18 туров чемпионата Италии «Торино» одержал только две победы. Так и до Серии В недалеко.

Статистика очных встреч крайне интересная. Вроде бы «Вольфсбург» забил только в одном случае из последних четырёх. Зато сделал это сразу четыре раза. Больше того — на своём поле «Байер» не выигрывал у «волков» аж с апреля 2016 года. С тех пор — два поражения и две ничьи.



Всё же рискнём заиграть П1 за 2.12. Подопечные Петера Боша понравились на фоне «Боруссии», которая при всех своих проблемах остаётся опасным коллективом. А вот у «Вольфсбурга» именно в этом сезоне с выездами не ладится — всего две победы. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02. Цена ошибки высока, да и гости пропускают довольно мало.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург» 23 января 2021 года

Обе команды в последнее время сбавили обороты, а в минувшем туре синхронно одержали победы. «Байер» впечатлил, уверенно разобравшись с дортмундской «Боруссией». Он не выигрывал у «Вольфсбурга» дома 4,5 года. Пожалуй, пора. Благо что с выездами у «волков» в нынешнем сезоне большие проблемы.



Ставка: победа «Байера» за 2.12.