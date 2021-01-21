Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом

Рано утром 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоится бой-реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ориентировочное начало реванша – не ранее 8:10 мск.

Конор Макгрегор — Дастин Порье: котировки и коэффициенты букмекеров на бой 24 января 2021 года

По оценке букмекеров, фаворит боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 68% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 3.40 (30%). На ничейный исход предлагают коэффициент 55.00 (2%). Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

Прогноз и ставка на бой UFC 257 Макгрегор — Порье 24.01.2021

Кард UFC 257 выглядит восхитительно. Интересных поединков предостаточно, однако самым шумным событием считается поединок Макгрегора и Порье. Между бойцами достаточно общего. Во-первых, оба — бывшие чемпионы организации. Ирландец владел титулами в двух весовых категориях, а американец был временным чемпионом UFC.

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Во-вторых, оба не так давно брали годичный перерыв. Правда, по разным причинам. Шумный Конор в третий раз завершил карьеру, хотя вряд ли кто-то воспринял это всерьёз. Возвращение получилось ярким. И коротким. Опытнейший Дональд Серроне улетел в нокаут за 40 секунд. Было это 18 января 2020 года.



Порье залечивал травму. Лёг на операцию, затем восстанавливался и набирал кондиции. Возвращение тоже получилось знатным. Яркая рубка с Дэном Хукером продлилась все пять раундов и была признана лучшим боем вечера. Дастин завалил два стартовых раунда, но вытерпел и в оставшиеся 15 минут перебил оппонента. Единогласное решение судей вопросов не вызвало.



В-третьих, оба пересекались с Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор проиграл в четвёртом раунде болевым приёмом. Порье сдался в третьем раунде и лишился титула временного чемпиона, хотя в какой-то момент был в паре шагов от сенсационного успеха.

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В-четвёртых, оба предпочитают стойку и обладают отличным ударом. Собственно, на двоих соперники одержали 48 побед, 39 из которых оказались досрочными. У Конора вообще 19 нокаутов в 22 победных боях. У Порье показатель чуть скромнее — 13 нокаутов, шесть сабмишенов, семь решений.



Справедливости ради, почти все победы приёмами американец одержал на заре карьеры. Последняя из них датирована аж 2012 годом. С тех пор много воды утекло. На определённых этапах мы можем увидеть борьбу в партере, однако трудно сомневаться в том, что подавляющая часть боя пройдёт в стойке.



Потому моргать и надолго отходить от экранов опасно. Иначе можно пропустить всё самое интересное. Конор в принципе никогда не одерживал досрочных побед после завершения второго раунда. Порье же в последние годы несколько пересмотрел собственный стиль.

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Теперь он не лезет в размен с самого старта, а предпочитает более аккуратные дебюты. Присматривается к оппоненту, после чего потихоньку добавляет в уровне агрессии. Правда, сам Конор вряд ли станет ждать у моря погоды. Тут ведь нужно держать в уме слова Хабиба.



Относиться к Нурмагомедову можно как угодно, поводов он дал предостаточно. Однако сложно отрицать, что Орёл поставил себя в приятное положение, при котором сам может диктовать условия. Он и диктует: сказал, что рассмотрит возвращение в октагон, если увиденное на UFC 257 его впечатлит.



Значит, нужно не просто победить, а сделать это как можно ярче. Потому что реванш с Хабибом — это колоссальные деньги. Игра стоит свеч. Раз так, до поздних раундов дело вряд ли дойдёт. Пяти минут бойцам, может, и не хватит, но даже через экватор бой едва ли перевалит.

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На тотал меньше 2.5 раунда дают нестыдный коэффициент 1.62. Вариант посмелее — победа Макгрегора в 1-2 раундах за 2.40. Если вы любите рисковать и ставите ради удовольствия, рассмотрите победу Конора во втором раунде за 6.40. Держать удар американец умеет, что доказал в бою с Хукером. Так что быстро ирландец вряд ли справится.

Прогноз и ставка на бой UFC 257 Макгрегор — Порье 24.01.2021

Оба бойца предпочитают стойку, что обещает яркий и зрелищный поединок. Порье в последние годы стал действовать аккуратнее: не бросается в размены с первых секунд, присматривается к оппонентам. С Конором такое вряд ли пройдёт, однако держать удар американец умеет. Достаточно вспомнить зарубу с Дэном Хукером. Потому одного раунда Макгрегору вряд ли хватит. Рискнём поставить на успех Ноториуса во второй пятиминутке.



Ставка: победа Макгрегора во втором раунде за 6.40.