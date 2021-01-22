«Удинезе» — «Интер». Прогноз: врёшь, не уйдёшь! Конте продолжит погоню за Ибрагимовичем

23 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех клуба из Удине оценён экспертами в 6.10. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч 19-го тура Серии А «Удинезе» — «Интер» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Интер» Милан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Интер» (23.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, календарь не щадит никого. В Италии разыграли Суперкубок и разобрались с 1/8 финала Кубка страны, пора возвращаться к Серии А, где совсем скоро стартует второй круг. Программа 19-го тура продолжится 23 января четырьмя матчами.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом 19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.

Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Удинезе» и миланский «Интер». Имя фаворита вопросов не вызывает, в турнирной таблице первенства между соперниками настоящая пропасть. А выступают они соответствии с изначальными ожиданиями.



Удийцы в предыдущем туре умудрились дома отнять очки у грозной «Аталанты», скатав ничью (1:1). Хотя без доли везения не обошлось. Получилось открыть счёт уже на первых секундах встречи и почти всё оставшееся время удачно обороняться. Клуб Алексея Миранчука хватило лишь на один гол.



Однако в целом чёрно-белые выглядят блёкло, последняя победа в чемпионате Италии датируется серединой декабря прошлого года. А в шести предыдущих турах розыгрыша набрали лишь два очка, потерпев четыре поражения. Похожая серия есть разве что у аутсайдеров.

«Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз: Панарин, Бучневич и Шестёркин удивят Малкина «Пингвины» пропустили в четырёх матчах сезона 18 шайб, а с атакой у «Нью-Йорка» порядок.

В турнирной таблице подопечные Луки Готти идут на 15-м месте с 17 баллами в активе. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, а до десятки лучших не хватает шести. Оборона не худшая, но сбоит регулярно. По одному-два мяча пропускают практически всегда и везде.



Миланский «Интер» сумел избежать третьей подряд осечки после поражения от «Сампдории» (1:2) и ничьи с «Ромой» (2:2). В прошлом туре миланцы по делу переиграли «Ювентус» со счётом 2:0. Смотрелись гораздо бодрее соперника и могли даже забивать больше. Но и так хорошо.



Набранные три очка позволили не упустить из виду соседа «Милан». Сейчас чёрно-синие идут вторыми в турнирной таблице, набрав за 18 туров ровно 40 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Наполи» шесть пунктов, а до лидирующих «россонери» не хватает трёх баллов. Ситуация вполне рабочая.

«Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз: Кирилл Капризов выдаст ещё один шедевр в НХЛ Российский новичок «Уайлд» набрал пять очков в четырёх матчах. То ли ещё будет.

Команда Антонио Конте в текущем сезоне настроена крайне решительно, а победа над одним из прямых конкурентов и по совместительству действующим чемпионом Италии наверняка придаст уверенности. На наш взгляд, миланцы вполне могут рассчитывать на очередные три очка со скромным «Удинезе».



П2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.94 выглядит заманчиво. С результативностью у «Интера» нет абсолютно никаких проблем, за 18 туров в нынешнем сезоне Серии А он успел наколотить целых 45 голов, что в среднем за игру составляет ровно 2,5 мяча.



Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес в полном порядке, на двоих у них уже 21 гол. А щедрые Брозович и Барелла отдали шесть и пять результативных передач соответственно. Словом, удийцев ждут серьёзные проблемы в предстоящем поединке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Интер» 23 января 2021 года

«Удинезе» в последнее время выглядит крайне блёкло, набрав всего два очка за шесть туров. А «Интер», напротив, в текущем розыгрыше Серии А весьма хорош. Ждём уверенную победу гостей: состав у них боевой, лидеры на месте. Да и показатель забитых мячей лучший в первенстве. Пару голов «нерадзурри» наверняка оформят, для успеха должно хватить.



Ставка: победа «Интера» + тотал больше 1.5 мяча за 1.94.