«Милан» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук окажет услугу Конте. Ибрагимович будет в ярости!

23 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех клуба из Бергамо оценён экспертами в 2.60. А ставки на ничью принимаются за 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч 19-го тура Серии А «Милан» — «Аталанта» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» (23.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, календарь не щадит никого. В Италии разыграли Суперкубок и разобрались с 1/8 финала Кубка страны, пора возвращаться к Серии А, где совсем скоро стартует второй круг. Программа 19-го тура продолжится 23 января четырьмя матчами.

«Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз: Панарин, Бучневич и Шестёркин удивят Малкина «Пингвины» пропустили в четырёх матчах сезона 18 шайб, а с атакой у «Нью-Йорка» порядок.

Среди прочих в субботу на стадионе «Сан-Сиро» будут выяснять отношения «Милан» и «Аталанта». Трудно назвать имя фаворита, ведь оба соперника входят в группу лидеров и набрали хорошую форму. Но это определённо будет крайне интересный поединок. Центральный в туре.



Миланцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии, за 18 туров получилось набрать 43 очка. Отрыв от ближайшего преследователя миланского «Интера» составляет три пункта, так что расслабляться нельзя. Впрочем, пока сезон складывается выше всяких похвал.



Домашнее поражение от «Ювентуса» (1:3) не выбило россонери из колеи. После этого они обыграли в первенстве «Торино» (2:0) и выбили его же из 1/8 финала Кубка страны. А в прошлом туре разобрались с «Кальяри», победив довольно крепкого оппонента со счётом 2:0.

«Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз: Кирилл Капризов выдаст ещё один шедевр в НХЛ Российский новичок «Уайлд» набрал пять очков в четырёх матчах. То ли ещё будет.

Оба мяча на свой счёт записал блистательный Златан Ибрагимович, который вернулся в строй после травмы. Есть и другие позитивные новости: Ребич, Крунич и Тео Эрнандес готовы выйти на поле. Анте и Раде сдали отрицательные тесты на коронавирус, а тест француза оказался ложноположительным. Не смогут помочь атаке только Хакан Чалханоглу (коронавирус) и Алексис Салемакерс, получивший красную карточку в прошлой игре.



«Аталанта» сейчас тоже выглядит здорово, последнее поражение в Серии А случилось ещё в конце ноября 2020 года. Однако в предыдущих двух турах подопечные Джана Пьера Гасперини допустили осечки. Сперва потеряли очки дома с «Дженоа» (0:0), а затем в гостях не справились с «Удинезе» (1:1).



Вообще, с результативностью у бергамасков проблем нет, за 18 туров оформили 41 гол, больше только у миланского «Интера». Да и в обоих поединках с аутсайдерами моментов имелось предостаточно. Но подвела реализация.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом 19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.

В турнирной таблице первенства «богиня» идёт на шестом месте, набрав 33 балла за 18 туров. До замыкающего топ-3 «Наполи» не хватает только одного пункта, но у неаполитанцев ещё игра в запасе против «Ювентуса». А ближайший преследователь «Лацио» отстаёт на два пункта.



Букмекеры справедливо не могут выделить фаворита среди оппонентов. «Милан» не так безупречно играет дома, как в гостях, да и кадровые потери в группе обороны заметные. «Аталанта» за девять выездов сумела добыть лишь четыре победы. А потому мы бы рискнули и проверили ничейный исход за серьёзный коэффициент 3.96.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Примечательно, что в четырёх из пяти предыдущих поединков в Милане соперники расходились миром. Удивительная статистика. Весьма вероятно, что и сейчас они не сумеют выявить победителя.

«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс разделят участь «Баварии» За девять домашних игр «Гладбах» потерпел лишь одно поражение, а дортмундцы по-прежнему нестабильны.

Альтернативный вариант – Х2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.80. Как минимум двух забитых мячей вполне можно ожидать, с результативностью проблем у команд нет. Однако за «Аталанту» играет уверенная беспроигрышная выездная серия.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» 23 января 2021 года

Соперники на данный моменты выглядят сопоставимо: находятся в отличной форме и не имеют проблем с результативностью. Выделить фаворита тяжело, команды стоят друг друга. Так что мы бы проверили ничейный исход. Статистика личных встреч на нашей стороне: в пяти предыдущих играх в Милане очки делились четыре раза.



Ставка: ничья за 3.96.