Конор проиграет за минуту, вылетит капа. Самые дикие ставки на бой Макгрегор – Порье

Даже в самом предсказуемом бое может сыграть ставка с невероятным на первый взгляд исходом.

Рано утром 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоится бой-реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ориентировочное начало боя – не ранее 8:10 мск.

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 68% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 3.40 (30%). На ничейный исход предлагают коэффициент 55.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

Но сегодня мы расскажем о самых невероятных исходах. Рискнуть и остановить свой выбор на них можно, но при этом вы должны понимать, что вероятность выигрыша крайне мала. Но все-таки она есть!

Порье победит в первые 60 секунд боя – 20.00

В принципе, на подобный успех Макгрегора коэффициент не сильно ниже – 16.00. И вот как раз в Конора поверить можно, например, своего последнего соперника – Дональда Серроне – он просто уничтожил за 40 секунд. Но в то, что Порье поставит перед ирландцем неразрешимую задачу и победит того за первую минуту боя, совсем не верится. Нокаутировать Конора Дастин не сможет, да и навыки борьбы у него не настолько развиты.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом 19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.

Победа Порье в 5-м раунде – 21.00

В этот вариант тоже не верится. Если этот бой затянется до 5-го раунда, то скорее всего, решение придется принимать судьям. Но даже в этом у букмекеров большие сомнения. Чудеса случаются, но, кажется, не в этот раз.

Макгрегор выиграет приемом в 5-м раунде – 150.00

В общем-то у Конора всего одна победа приемом за карьеру. В 2012 году он победил англичанина Дейва Хилла удушающим приемом во 2-м раунде. После этого своих навыков борьбы Макгрегор не проявлял. Ну а в то, что это случится именно в 5-м раунде боя против Дастина Порье, совсем не верится. Конор явно будет полагаться на старую добрую боксерскую технику. Для тех, кто верит, подсказываем: ставить именно на 5-й раунд необязательно, коэффициенты на конкретный отрезок боя начинаются от 45.00, а вообще победу Ноториуса приемом эксперты оценили коэффициентом 30.00.

С одного из атлетов снимут очко: Макгрегор – 12.00, Порье – 15.00

Коэффициент относительно небольшой, но ставить на него – большой риск. Ни Конор, ни Дастин ранее не были замечены в неспортивном поведении во время схватки. Если не хотите выбирать, можно поставить на снятие очка с любого из бойцов за 9.50.

Что говорят эксперты о бое Макгрегор – Порье. Впечатлит ли зрелище Хабиба? Ждем реванша Хабиба с Конором после этого боя! А может быть, поединок с Хукером или Чендлером.

Бой остановят из-за удара в пах – 4.00

Здесь коэффициент совсем небольшой, хотя повторимся – ни того, ни другого нельзя отнести к категории бойцов, промышляющих грязными приемами. Но нужно понимать, что в таком бое удар в пах может случиться и неосознанно. Так что вот здесь можно и попробовать рискнуть.

У одного из бойцов вылетит капа – 9.00

Предположить такое возможно. Капа может вылететь и непроизвольно, и специально – один из бойцов может попытаться потянуть время таким образом. Кстати, за это могут и очко снять. Вот и потянулся клубок из специальных ставок на бой!

Ничья за 55.00

Напоследок поговорим о ставке на исход, коэффициент на который просто дикий. Что ж, Дастин Порье обещает нам рубку, в которой оба будут истекать кровью. Почему бы этой рубке не стать такой, в которой даже судьи не смогут определить победителя? Вот только с кем после такого зрелища драться Хабибу Нурмагомедову?!