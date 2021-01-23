«Ванкувер» — «Монреаль». Прогноз: Александр Романов покажет класс, Холтби не выручит

24 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ванкувера» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Монреаля» идёт за 2.61.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер» — «Монреаль» 24 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Монреаль» 24 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс»: прогноз и анализ матча НХЛ (24.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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На 24 января запланированы шесть матчей, два из которых стартуют в 3:00 мск. «Ванкувер Кэнакс» на стадионе «Роджерс-арена» сразится с «Монреаль Канадиенс» в надежде взять реванш за чувствительное поражение. Накануне «Хабс» разнесли оппонента как по счёту, так и по игре.

Результат — 7:3, причём уже к 37-й минуте интрига умерла. К тому моменту разница достигла четырёх шайб, оставшееся время превратилось в формальность. Исчерпывающую информацию о преимуществе подопечных Клода Жюльена даёт статистика бросков — 42 против 17.

«Монреаль» пять раз играл в меньшинстве, но закончил эти отрезки с положительным балансом. Пропустил в формате «4 на 5» одну шайбу, а забросил — две. Оба раза усилиями Тайлера Тоффоли и Йоэля Армиа, которые ещё и в равных составах успели отметиться. Но нас в первую очередь интересует Александр Романов.

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Российский защитник стремительно заставляет себя уважать. Ошибки случаются, порой его элегантно обыгрывают. Но для первых шагов в НХЛ это абсолютно нормально. Тренерский штаб видит прогресс 27-го номера, доверяя ему солидное игровое время. Накануне отбегал 22,5 минуты — лучший показатель в команде.

Старт сезона складывается для канадцев успешно. За пять поединков ни разу не остались с пустыми руками. Три победы и два поражения за пределами основного времени. До «Ванкувера» дважды разобрались с «Эдмонтоном» (5:1 и 3:1). А также проиграли «Торонто» (4:5 ОТ) и всё тем же «Кэнакс» (5:6 Б).

Впереди третья встреча с «касатками» кряду. У них дела пока идут заметно хуже. Всего четыре очка в шести матчах. Любопытно, что проигрывают они исключительно с разгромным счётом. 2:5 от «Эдмонтона», 0:3 и 2:5 от «Калгари». И 3:7 от «Монреаля» накануне. Собственно, меньше трёх шайб пока ни разу не пропускали.

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Тэтчер Демко и Брейден Холтби выходят на лёд строго через раз, но мало что меняется. По воротам «Ванкувера» в среднем наносят 37 бросков, хуже только «Нью-Джерси» и «Филадельфия». Вратари не выручают, а спецбригады разочаровывают. Меньшинство кошмарное (71%), лишнего тоже реализовывают так себе (15,4%).

Потому вполне логично, что букмекеры отдают гостям преимущество. Между прочим, «Хабс» набирают очки на протяжении 11 очных встреч с «касатками». В НХЛ подобные серии большая редкость. Так что мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.81 и ИТБ 3 гола «Монреаля» за 1.88.

«Ванкувер» — «Монреаль»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 января 2021 года

«Ванкувер» крайне нестабилен. Уже четыре разгромных поражения, меньше трёх шайб не пропускает. Вратари не тянут, меньшинство ужасное. Плюс статистика очных встреч: «Монреаль» набирал очки в 11 предыдущих случаях. П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.81 просто кричит о себе.

Ставка: победа «Монреаля» с нулевой форой за 1.81.