«Эльче» — «Барселона». Прогноз: Куман, Дембеле и Гризманн просто не могут без Месси

24 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Барселона». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Эльче» оценён букмекерами коэффициентом 8.30.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эльче» — «Барселона» 24 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эльче» — «Барселона» 24 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.46. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.45. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.81.
Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Барселона» (24.01.2021)
Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В чемпионате Испании пришло время второго круга. Нас ожидает 20-й тур, который продолжится в воскресенье, 24 января, четырьмя матчами.
В 18:15 мск «Эльче» на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» начнёт выяснять отношения с «Барселоной». Естественно, имя фаворита вопросов не вызывает, ведь соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.
Каталонцы пытаются не упустить из виду «Атлетико», который отказывается допускать осечки и штампует победу за победой. В трёх предыдущих турах подопечные Рональда Кумана неизменно выигрывали. Говорить о каком-то запасе не приходится, качество футбола по-прежнему довольно среднее.
Даже 4:0 с «Гранадой» не должны вводить в заблуждение. «Насриды» достойно сопротивлялись: высокий прессинг работал, пару отличных моментов в дебюте создали. Однако разница в реализации оказалась чрезмерной, дубль Лионеля Месси в концовке первого тайма снял все вопросы.
Теперь аргентинца не будет, он продолжает отбывать дисквалификацию. Сине-гранатовые остались без Суперкубка Испании, проиграв в финале «Атлетику» из Бильбао (2:3). Едва не вылетели из Кубка Короля, с горем пополам дожав скромную «Корнелью» в дополнительное время (2:0).
Впрочем, это уже детали. Дорога к победе в Кубке Испании открыта, ведь «Атлетико» и «Реал» успели вылететь. В национальном чемпионате ситуация тяжёлая, но не безвыходная. 34 очка, чистое третье место. До действующего чемпиона три пункта, до «матрасников» — 10. Правда, лидер имеет игру в запасе.
«Эльче» — бойкий новичок элитного дивизиона, который не жмётся к воротам и старается играть в контроль. Получается, ясное дело, далеко не всегда, ведь уровень исполнителей откровенно скромный. Зато пропускает команда совсем немного по меркам аутсайдера.
Всего 23 мяча, по этому показателю входят в топ-10 Примеры. Вот только на своём поле зелёно-полосатые совсем не блещут. Лишь одна победа из девяти возможных при восьми забитых мячах. А вот «Барселона» выиграла четыре предыдущих выезда в чемпионате Испании.
Впрочем, без Месси проблемы в атаке наверняка обострятся. Статистика очных встреч нам не поможет, команды не пересекались аж с января 2015 года. Зато в пяти из шести последних игр с участием «Эльче» доезжали классические «обе забьют». А каталонцы по-прежнему исправно чудят в обороне.
На голы в обе стороны букмекеры предлагают крепкий коэффициент 1.81. Ставка посмелее — Х2 + обе забьют за 2.04. Ждём тут чего-то в духе 1:2 или 1:1. Моменты у хозяев должны быть.
Прогноз и ставки на матч 20-го тура Ла Лиги «Эльче» — «Барселона» 24 января 2021 года
«Эльче» — симпатичный коллектив, старающийся играть в контроль. В пяти из шести предыдущих матчей команды в Ла Лиге голы забивались в обе стороны. А «Барселона» по-прежнему часто чудит в обороне. Уверенности в победе гостей без Лионеля Месси нет, но даже на «обе забьют» дают крепкий коэффициент 1.81. Его и возьмём.
Ставка: обе забьют за 1.81.
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