«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: Микель Артета и Обамеянг со свистом сложат полномочия

23 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» — «Арсенал». Начало игры — в 15:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех хозяев оценён экспертами в 3.05. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» (23.01.2021)

Лондонский «Арсенал», откровенно тонувший в начале сезона, вышел на победную тропу — в шести последних матчах сезона выиграл пять раз. Видно, что команда начала делать то, что требует от них Микель Артета. Хотя в кубковом матче ей предстоит, пожалуй, первое серьёзное испытание.

«Удинезе» — «Интер». Прогноз: врёшь, не уйдёшь! Конте продолжит погоню за Ибрагимовичем В пяти последних поединках с «Удинезе» миланцы одержали четыре победы всухую.

А именно- встреча с практически идеально выстроенной системой «Саутгемптона», к тому же выездная. У «Саутгемптона» в последних десяти матчах всего три поражения, причём сплошь от железных претендентов на зону Лиги чемпионов.



Уступили «Манчестер Юнайтед» (вели в ходе матча 2:0, но уступили 2:3), «Манчестер Сити» (0:1) и «Лестер Сити» (0:2). При этом в двух из них из-за травмы не принимал участие лидер атаки Дэнни Ингз, который является настоящим палачом «святых».



Предлагаем сделать ставку на проход в 1/8 финала Кубка Англии «Саутгемптона» — коэффициент на данный вариант равняется 2.09. Достаточно равные команды встречаются на поле подопечных Ральфа Хазенхюттля, что всё же даёт им некоторое преимущество.

«Монако» — «Марсель». Прогноз: Головин вынудит Виллаш-Боаша извиняться перед болельщиками За восемь последних выездов в Монако марсельцы потерпели шесть поражений.

Невзирая на то, что «Арсенал» в этом сезоне может похвастать одной из самых крепких защит в АПЛ (внезапные 19 пропущенных в 19 играх), выезд к «Саутгемптону» станет очень непростой задачей. В 11 домашних матчах они лишь дважды не забивали (0:1 с «Ман Сити» и 0:0 с «Вест Хэмом»).

В остальных же случаях отправляли в ворота соперников минимум два гола. Исключением стала встреча с «Ливерпулем», где всё ограничилось одним безответным мячом Ингза. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор кубковой встречи, где из-за одноматчевого формата шансы команд всегда немного выравниваются.



Пусть «Арсенал» исторически и является кубковой командой (к тому же является действующим обладателем трофея), по текущему сезону «Саутгемптон» не раз доказывал, что не боится серьёзных и статусных соперников. Интересно, что уже через три дня после кубковой встречи команды снова померяются силами, но уже в рамках АПЛ.

«Милан» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук окажет услугу Конте. Ибрагимович будет в ярости! В четырёх из пяти последних поединков в Милане соперники играли вничью.

Вполне возможно, что и «Арсенал», и «Саутгемптон» в первой встрече будут попросту присматриваться друг к другу, ведь игра чемпионата не менее важна для каждого из коллективов. В связи с этим достаточно логичной может стать ставка на тотал меньше (2.5) гола за 1.79.



В пользу малого количества голов можно рассмотреть и слегка притянутый за уши аргумент ранней встречи — обычно такие матчи в Англии редко дарят зрителям большое количество забитых мячей. Особенно если говорить о кубковых встречах.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» 23 января 2021 года

Наверняка Артета хочет снова взять Кубок Англии, ведь это один из немногих реальных шансов что-то выиграть в этом сезоне. Но того же мнения и Ральф Хазенхюттль, который к тому же ещё и играет дома. Нас ждёт осторожная игра, где всё могут решить эпизоды. Удивительно, но Дэнни Ингз в этих условиях выглядит значительно предпочтительнее более звёздных Обамеянга и Ляказетта — сумасшедшая реализация англичанина может сделать разницу и вывести «святых» в 1/8 финала.



Ставка: проход «Саутгемптона» за 2.09 или тотал меньше 2.5 гола за 1.79.