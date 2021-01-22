«Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз: гроза середняков АПЛ расправится со Стивом Брюсом

23 января состоится перенесённый матч 11-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу бирмингемского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён экспертами в 6.60. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» (23.01.2021)

Взглянув на последние пять матчей «Астон Виллы», вы увидите три поражения при лишь одной победе. Вроде бы ситуация печальная, но это обманчивая статистика. Нужно учитывать календарь, ведь в соперниках ходили «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Удинезе» — «Интер». Прогноз: врёшь, не уйдёшь! Конте продолжит погоню за Ибрагимовичем В пяти последних поединках с «Удинезе» миланцы одержали четыре победы всухую.

При этом каждой из команд (за исключением «Ливерпуля», с которым из-за коронавируса играл молодёжный состав бирмингемцев) они дали бой. При этом команды типа «Ньюкасла» подопечные Дина Смита и вовсе разбирают без особых проблем.



Что касается «Ньюкасла», у них ситуация заметно хуже. Безвыигрышная серия достигла девяти матчей, включив в себя поражения от худшего клуба АПЛ «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорда» из Чемпионшипа. «Сороки» находятся в удручающем состоянии и ходят в реальных претендентах на вылет из АПЛ.



Что касается истории личных встреч, то в пяти последних случаях наблюдается абсолютное равенство — три ничьи и по одной победе каждого из коллектива с одинаковым счётом 2:0. Впрочем, обращать на это существенное внимание не стоит, ведь в нынешнем сезоне «Астон Вилла» сделала очень существенный шаг вперёд.

«Монако» — «Марсель». Прогноз: Головин вынудит Виллаш-Боаша извиняться перед болельщиками За восемь последних выездов в Монако марсельцы потерпели шесть поражений.

Приём как в плане качества игры, так и по подбору игроков. А вот гости, напротив, немного просели. «Чемпионат» предлагает сделать ставку на сухую победу «Астон Виллы», букмекеры предлагают на неё отличный коэффициент 2.32.



Учитывая игровую форму обеих команд, такой коэффициент может оказаться даже завышенным. Если сильно рисковать не хочется, то можно поставить на индивидуальный тотал хозяев больше (1.5) за 1.59. Свои два мяча бирмингемцы середнякам и аутсайдерам отгружают исправно.



В пяти последних матчах «Ньюкасл» забил лишь один гол, а в десяти встречах сумел отметиться лишь шесть раз. При этом из шести голов лишь два пришлись на выездные матчи (2:5 с «Лидс Юнайтед», который по умолчанию играет в атаку и много пропускает).

«Милан» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук окажет услугу Конте. Ибрагимович будет в ярости! В четырёх из пяти последних поединков в Милане соперники играли вничью.

В то же время «Астон Вилла» очень здорово обороняется в нынешнем сезоне — в 16 матчах АПЛ лишь 18 пропущенных голов. При этом пять из них пропустила в трёх последних матчах, где соперниками были признанные гранды. Ещё два мяча они пропустили от «Ливерпуля» в том невероятном матче, завершившимся со счётом 7:2.



В половине проведённых матчей чемпионата «Вилла» и вовсе не пропускала. Есть ли предпосылки на то, чтобы уже завтра забил «Ньюкасл»? Будем откровенны — их немного. Риск кажется разумным.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 23 января 2021 года

Можно прогнозировать достаточно спокойный матч, победителем из которого должны выходить хозяева. Одна из лучших защит (третья в чемпионате Англии) принимает на своём стадионе одну из худших атак (пятая в лиге). Напрашивается П1 всухую за 2.32.



Ставка: сухая победа «Астон Виллы» за 2.32 или индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1.5 гола за 1.59.