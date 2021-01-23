«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз: Денису Черышеву не по зубам Симеоне, Суарес и Облак

24 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Валенсия». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Валенсия» 24 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Валенсия» 24 января не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.20.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Валенсия» (24.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В чемпионате Испании пришло время второго круга. Нас ожидает 20-й тур, который продолжится в воскресенье, 24 января, четырьмя матчами.

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Самый поздний стартует в 23:00 мск в Мадриде. «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сразится с «Валенсией». Ещё пару-тройку лет назад вывеска была бы шикарной. Да только теперь гости переживают очень тяжёлые времена, о борьбе за зону еврокубков речи даже не идёт.



Финиш в серединке видится пределом мечтаний. Одиозный владелец продолжает вести клуб к пропасти. «Летучие мыши» выдали худший первый круг за 38 лет. Всего 20 очков в 19 поединках — график участника борьбы за выживание. Собственно, так оно и есть.



14-е место в турнирной таблице Примеры, отрыв от зоны вылета составляет три пункта. При этом у «Эльче», например, имеются две игры в запасе. И это ещё в январе результаты пошли в гору. Пять очков в трёх турах — победа над «Вальядолидом» (1:0), ничьи с «Кадисом» (1:1) и «Осасуной» (1:1).

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Правда, дальше календарь станет гораздо тяжелее, а потому удачная серия вряд ли растянется. Пока же единственная отрада — Кубок Испании, где пробились в 1/8 финала благодаря победе над скромным «Алькорконом» (2:0). Там, правда, поджидает мощная «Севилья».



А про «Атлетико» даже сказать нечего. На внутренней арене он практически безупречен. 44 очка в 17 встречах — это даже лучше, чем просто чемпионский график. В 14 предыдущих турах добыто 13 побед. Естественно, испытывающие проблемы «Реал» и «Барселона» потянуть такой темп не в состоянии.



Мадридцы отстают на семь очков, каталонцы — на 10. Добавим, что у «матрасников» есть матч в запасе. То есть положение более чем комфортное. Луис Суарес штампует голы, Ян Облак сушит «сухари». Вылет из Кубка Короля от рук «Корнельи» (0:1) сложно считать проблемой. На кону реальный шанс взять титул. В случае успеха о той игре никто не вспомнит.

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Вообще «Валенсия» довольно удачно играет с АТМД. В семи последних случаях проиграла всего три раза, все — с разницей в один мяч. Однако брать победу гостей с плюсовой форой категорически не хочется. Атака у «летучих мышей» свою работу делает, а вот с обороной беда.



26 пропущенных мячей — это много. Потому расклад видится таким: команда Диего Симеоне свяжет атаку соперника по рукам и ногам, а впереди свои пару голов найдёт. Ошибаются подопечные Хави Грасии достаточно. В последних турах стало получше, однако тут надо делать скидку на низкий уровень оппозиции.



В общем, мы бы выбирали между П1 всухую за 2.24 и ставкой «гости не забьют» за 1.92. Ждём тут чего-то в духе 2:0.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Валенсия» 24 января 2021 года

У «Атлетико» 13 побед в 14 предыдущих матчах чемпионата Испании, а «Валенсия» в нынешнем сезоне борется за выживание. Атака у «летучих мышей» неплохая, но команда Диего Симеоне останавливала и не такое. А вот с защитой у гостей беда, так что свои пару мячей лидер Примеры наверняка найдёт.



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.24.