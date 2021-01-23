«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: хладнокровный Сульшер накажет Клоппа за постоянные жалобы

Мерсисайдцы не забивают в чемпионате Англии больше семи часов, а у «МЮ» с защитой порядок.

24 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех «Ливерпуля» оценён букмекерами коэффициентом 2.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль» 24 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз матча Кубка Англии «Ман Юнайтед» — «Ливерпуль» (24.01.2021)

2021 год вступил в законные права. Чемпионат Англии по традиции обошёлся без новогодних перерывов, ведь Boxing Day — это святое. Правда, из-за коронавируса пару матчей пришлось перенести. Теперь АПЛ взяла небольшую паузу, воскресенье отдано на откуп 1/16 финала Кубка Англии.

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«Манчестер Юнайтед» на легендарном стадионе «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль», начало — 20:00 мск. Естественно, это самая яркая пара всего раунда. Дело не только в историческом статусе клубов и их нахождении среди лидеров АПЛ. В последнее время отношения между тренерами вышли на новый уровень.



Мерсисайдцы переживают непростой период. Пресса заждалась осечек действующего чемпиона, а потому в оценках не стеснялась: кризис, провал и всё такое. На деле качество футбола, конечно, находится ниже привычного уровня, но при должной реализации результаты были бы заметно выше. Ничего совсем уж ужасного не происходит.



Понятно, что из-за эпидемии травм нагрузка на оставшихся в строю лидеров усилилась, а потому к середине сезона те банально устали. Ну и повреждение Диогу Жоты сильно ударило по атаке, португалец несколько раз помогал вырывать трудно складывающиеся поединки. А теперь не выходит.

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В общем, «Ливерпуль» не знает побед на протяжении пяти туров АПЛ, а сухая серия достигла отметки в 438 минут. Команда сползла на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, причём отставание становится угрожающим. До «Лестера» и «Манчестер Сити» по четыре очка, до «МЮ» — пять. И у «горожан» имеется игра в запасе.



Юрген Клопп в последнее время повадился жаловаться на всё подряд. Уле-Гуннару Сульшеру досталось после нулевой ничьей в очной встрече АПЛ. Немецкий тренер раскритиковал оборонительный футбол соперника, хотя после перерыва манкунианцы оказались куда ближе к голу.



Подобная нервозность определённо передаётся футболистам. «МЮ» по-прежнему испытывает проблемы с грандами, зато середняков и аутсайдеров обыгрывает исправно. Как правило, без разгромов и сумасшедшей результативности. Но надёжно и стабильно. Разница в один-два мяча, несколько вырванных концовок.

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Словом, первое место в чемпионате Англии выглядит вполне заслуженным. А вот чего ждать от битвы в Кубке Англии, сказать сложно. Календарь у «Ливерпуля» жуткий — впереди «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Брайтон», «Ман Сити», «Лестер» и «Эвертон», плюс плей-офф Лиги чемпионов. Ротация состава наверняка случится.



У «дьяволов» уровень оппозиции скромнее, да и из Лиги чемпионов они вылетели. А Лига Европы может отойти на второй план, ведь есть реальный шанс побороться за титул. На своём поле состав «МЮ», скорее всего, окажется близким к оптимальному. Рисунок игры вряд ли будет отличаться от того, что мы видели неделю назад.



Мерсисайдцы завладеют территорией, манкунианцы станут действовать вторым номером. Самая очевидная ставка — низ. Во-первых, в четырёх предыдущих очных встречах забивалось не больше двух мячей. Во-вторых, «Ливерпуль» не пробивал планку тотала с 19 декабря, когда разнёс в гостях «Кристал Пэлас» (7:0). Не считая игры против молодёжного состава «Астон Виллы».

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Шансы близки к равным. Тотал меньше 2.5 мяча за 2.10 — крепкий вариант, альтернатива — 1Х + тотал меньше 4.5 гола за 1.76. При прочих равных Сульшер ведёт себя гораздо спокойнее, а подобные вещи часто передаются футболистам. Контроль эмоций в играх на выбывание — важный фактор. Ждём тут чего-то в духе 1:1.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль» 24 января 2021 года

Соперники пересекались неделю назад в АПЛ. Обошлись без голов, а Юрген Клопп жаловался на оборонительный футбол соперника. Между тем, «Ливерпуль» не забивает в чемпионате Англии больше семи часов, а верх не пробивал аж пять недель (игра с дублем «Астон Виллы» вряд ли может рассматриваться всерьёз). Четыре предыдущие очные встречи также ограничивались двумя голами. Возьмём ТМ 2.5 мяча за 2.10.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.