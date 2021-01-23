«Вашингтон» — «Баффало». Прогноз: нет Овечкина и Кузнецова — не беда. Холлу легче не будет

24 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баффало» в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех «Вашингтона» идёт за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 24 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 24 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.64, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз»: прогноз и анализ матча НХЛ (24.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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На 24 января запланированы шесть матчей, самый поздний из них стартует в 23:00 мск. «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Кэпитал Уан-арена» сразится с «Баффало Сэйбрз». Разумеется, без зрителей на трибунах. И без российских хоккеистов, которые продолжают отбывать дисквалификацию из-за нарушения протокола безопасности НХЛ.

Первый блин вышел на загляденье. «Столичные» обыграли «клинков» на своём льду в серии буллитов (4:3 Б), причём действительно смотрелись активнее. Все три шайбы провели в равных составах, а Якуб Врана набрал два очка. В овертайме подопечные Питера Лавиолетта не использовали большинство, но своего всё же добились.

Букмекеры отдают гостям внушительное преимущество: коэффициент на П2 находится сильно ниже двойки, что вызывает вопросы. Во-первых, «Сэйбрз» провалили старт сезона. В последние годы они, напротив, ловко начинали, а дальше сползали в турнирной таблице. Теперь — четыре поражения из пяти возможных.

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Три из них — в основное время. Обыграли только «Филадельфию», пусть и громко (6:1). В потенциале Джека Айкела и Тейлора Холла никто не сомневается, вот только на результатах это не сказывается. Три очка в пяти поединках и последнее место в Восточном дивизионе. Звучит совсем грустно.

«Вашингтон», напротив, держится бодрячком. Без очков со льда ещё не уходил. Три победы и два поражения от «Питтсбурга» за пределами основного времени. В обоих случаях смотрелся как минимум не хуже. То реализации не хватит, то при счёте 4:2 пропустит в формате «5 на 3». Действует нестабильно, но ниже определённой планки не опускается.

Плюс свой лёд и ещё один шанс проявить себя для нескольких хоккеистов. Тот же Врана накануне отыграл почти 19 минут и закончил с показателем полезности «+3»! Шустрому чеху нужно пользоваться моментом, ведь с возвращением Овечкина и Кузнецова возможностей выйти на первый план станет меньше.

Статистика очных встреч также на стороне «Кэпс» — четыре победы в основное время и поражение по буллитам в пяти недавних случаях. Проверять ли 1Х за 2.05 — дело вкуса. В принципе, линия даже позволяет взять Ф1 (+1) за крепкий коэффициент 1.78. Если гости выиграют в одну шайбу, случится возврат.

Нам же больше нравится ИТБ 2.5 гола «Вашингтона» за 1.95. Оборона у «клинков» откровенно слабая, вратари пока тоже не впечатляют. Айкел и Холл способны проявить себя, однако моменты у «столичных» должны быть.

«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 января 2021 года

Букмекеры считают гостей явным фаворитом из-за дисквалификации российских хоккеистов «Кэпиталз». Звучит сомнительно: у «Сэйбрз» всего одна победа в пяти матчах сезона при внушительных проблемах с результативностью, накануне «Вашингтон» даже в экспериментальном составе смотрелся бодрее. Защита у «Баффало» слабая, вратари пока не впечатляют. Возьмём индивидуальный верх хозяев.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Вашингтона» за 1.95.