«Ювентус» — «Болонья». Прогноз: Суперкубок Италии забрали, Роналду возьмётся за Серию А

24 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43 Успех клуба из Болоньи оценён экспертами в 8.50. А ставки на ничью принимаются за 5.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Болонья» 24 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» (24.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, календарь не щадит никого. В Италии разыграли Суперкубок и разобрались с 1/8 финала Кубка страны, пора возвращаться к Серии А, где совсем скоро стартует второй круг. Программа 19-го тура завершится 24 января сразу пятью поединками.

«Ванкувер» — «Монреаль». Прогноз: Александр Романов покажет класс, Холтби не выручит «Хабс» набирали очки в 11 предыдущих очных встречах с «Ванкувером». Большая редкость для НХЛ.

В самом раннем из них «Ювентус» примет «Болонью» на стадионе «Альянц Стадиум», начало — в 14:30 мск. Имя фаворита сомнений не вызывает, туринцы находятся в числе лучших и всегда сражаются за чемпионство. Но скучной встреча получиться точно не может, ведь у фаворита имеются проблемы.



Команда Андреа Пирло в прошлом матче сражалась на нейтральном поле с «Наполи» за Суперкубок Италии и одержала победу со счётом 2:0. У соперников было не так много моментов, но туринцы свои реализовать сумели. Отличились Криштиану Роналду и Альваро Мората.



Однако в чемпионате Италии у «старой синьоры» всё не так гладко, как хотелось бы. В предыдущем туре она уступила одному из прямых конкурентов «Интеру» (0:2). Миланцы забрали три очка абсолютно заслуженно, острее и больше атаковали и в целом смотрелись активнее. Вполне могли забить и три-четыре мяча.

«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз: Денису Черышеву не по зубам Симеоне, Суарес и Облак Мадридцы одержали 13 побед в 14 предыдущих турах чемпионата Испании. Звучит угрожающе.

Теперь в турнирной таблице «Юве» идёт на пятой строчке, за 17 сыгранных матчей накопили 33 очка. Залезть в зону Лиги чемпионов не так трудно, дистанция тут всего составляет лишь один пункт. Причём есть игра в запасе с «Наполи», но лидер первенства «Милан» уже оторвался на 10 очков. Потому для сохранения шансов на скудетто нужно выигрывать, выигрывать и выигрывает.



«Болонья» в последнее время довольно редко проигрывает, всего лишь один раз за семь предыдущих туров в Серии А. Но и победа за это время случилась только одна. В прошлой игре команда дома по делу оставила не у дел крепкую «Верону» (1:0).



Отсутствие затяжных серий поражений позволяет красно-синим держаться в середине турнирной таблицы, а именно на 12-й строчке. После 18-го тура у них в активе ровно 20 очков. Отрыв от зоны вылета комфортный — шесть пунктов, а до десятки лучших не хватает трёх баллов.

«Эльче» — «Барселона». Прогноз: Куман, Дембеле и Гризманн просто не могут без Месси Аргентинец продолжает отбывать дисквалификацию, без него едва не вылетели из Кубка Короля.

Впрочем, рассчитывать на какой-либо успех в Турине будет проблематично. Вдали от родных стен подопечные Синиши Михайловича показывают довольно скромные результаты. За девять выездов в первенстве у них только шесть очков и 14 пропущенных мячей.



«Ювентус» же в домашних поединках не знает проблем ни с победами, ни с результативностью. Так что мы бы проверили П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.27. Статистика личных встреч на нашей стороне: такая ставка заходила в пяти из семи предыдущих поединков.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» 24 января 2021 года

«Ювентус» на днях взял Суперкубок Италии, пора возвращаться к борьбе в Серии А. Есть отличная возможность добавить три очка в копилку. «Болонья» вдали от дома выглядит крайне скромно, а у туринцев дома нет проблем ни с голами, ни с победами. Ждём уверенную победу хозяев, статистика личных встреч полностью с этим согласна.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.27.