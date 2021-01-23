«Шальке» — «Бавария». Прогноз: вечный чемпион Германии даже не вспотеет в Гельзенкирхене

«Горняки» дома пропускают не так много, а баварцы выглядят скромнее, чем в начале сезона.

24 января состоится матч 18-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18 Успех клуба из Гельзенкирхена оценён экспертами в 15.50. А ставки на ничью принимаются за 8.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Шальке» — «Бавария» 24 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Шальке» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Бавария» (24.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, календарь не щадит никого. В чемпионате Германии уже стартовал второй круг, программа 18-го тура закроется 24 января двумя поединками. В самом раннем из них «Шальке-04» примет мюнхенскую «Баварию», начало — в 17:30 мск.

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Некогда внушительная вывеска заметно померкла. Положение соперников в турнирной таблице Бундеслиги диаметрально противоположное. Гельзенкирхенцы занимают последнее место, набрав каких-то семь баллов за 17 сыгранных туров. Отставание от безопасной 15-й строчки достигло 10 пунктов, то есть ситуация близка к катастрофе.



В течение первого круга «горняки» успели поменять четырёх тренеров, но пока никакого прогресса не видно. Последние четыре тура сыграны под эгидой швейцарского специалиста Кристиана Гросса. Команда сумела разгромить «Хоффенхайм» (4:0), но в других трёх случаях потерпела поражения с общим счётом 2:8.



Дела с обороной у «Шальке» обстоят кошмарным образом. За 17 туров пропущено целых 44 мяча, что в среднем за игру составляет больше двух с половиной штук. Непростительно много даже для априори результативного чемпионата Германии. Бардак в защите тянется уже давно.

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В первом туре «Бавария» на «Альянц-Арене» и мокрого места не оставила от гельзенкирхенцев, победив со счётом 8:0. С тех пор расклады сил изменились несильно. Мюнхенцы привычно лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 39 баллов за первый круг.



В шести предыдущих турах у них пять побед, 14 забитых мячей и только одно поражение. Поставить подножку красной машине Ханси Флика на своём поле сумела «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (2:3). Гости забили второй гол уже на 26-й минуте и, судя по всему, расслабились, за что оказались наказаны.



Однако после этого действующий чемпион Германии сумел одержать две важные победы. Сперва разобрался с «Фрайбургом» (2:1), а затем забрал дежурные три очка у «Аугсбурга» (1:0). Правда, в последнем случае сильно повезло: на 76-й минуте «фуггеры» могли сравнять счёт, но не реализовали пенальти.

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Мало сомнений в том, что «Бавария» одержит уверенную победу в предстоящем поединке с «Шальке», которому предстоит борьба за выживание. Даже статистика личных встреч даёт однозначный ответ. Вот только реконструировать игру первого круга, на наш взгляд, у мюнхенцев вряд ли получится.



Во-первых, «горняки» в текущем сезоне Бундеслиги не так много пропускают на своём поле. В девяти случаях только дважды было пропущено больше трёх голов. Во-вторых, после сенсационного вылета из Кубка страны и поражения от «Боруссии» М баварцы выглядят не так уверенно.



А потому П2 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.01 смотрится довольно интересно. Статистика личных встреч, кстати, на нашей стороне. Лишь в двух из 12 последних победных для «Баварии» поединков соперники на двоих забивали больше четырёх мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Шальке» — «Бавария» 24 января 2021 года

Мало сомнений в уверенной победе «Баварии» в предстоящем поединке с глубоким аутсайдером «Шальке». Однако чересчур много голов не ждём. «Горняки» дома пропускают не так много, а мюнхенцы в последнее время обходятся без разгромов. Напрашивается что-то в духе 1:2 или 1:3 в пользу гостей.



Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.01.