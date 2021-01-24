А ещё — куча матчей в европейских топ-лигах, биатлон и несколько ранних игр в НХЛ.

«МЮ» — «Ливерпуль», Россия — Швеция на ЧМ и другие матчи 24 января: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь приближается к завершению. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 24 января.

На что ставить в футболе 24 января

В английском футболе воскресенье отдано на откуп Кубку Англии, где продолжится 1/16 финала. Разумеется, гвоздь программы — битва «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». Она стартует в 20:00 мск. Неделю назад соперники пересекались в АПЛ, обошлось без голов.

«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: хладнокровный Сульшер накажет Клоппа за постоянные жалобы Мерсисайдцы не забивают в чемпионате Англии больше семи часов, а у «МЮ» с защитой порядок.

Остальные вывески скромнее, но выбирать всё же есть из чего. «Челси» примет «Лутон Таун» (15:00), «Лестер Сити» наведается в гости к «Брентфорду», «Фулхэм» сразится с «Бёрнли» (оба — 17:30), а «Эвертон» сыграет с «Шеффилд Уэнсдей» (23:00).



В чемпионате Испании стартовал второй круг. Состоятся ещё четыре игры 20-го тура. На общем фоне выделяется приезд «Барселоны» в Эльче (18:15), причём без отбывающего дисквалификацию Лионеля Месси. А также битва «Атлетико» и «Валенсии» в Мадриде (23:00).



В чемпионате Германии всё основное состоялось в пятницу и субботу, остались две игры 18-го тура. «Бавария» навестит находящийся на дне турнирной таблицы «Шальке» (17:30), а «Хоффенхайм» примет «Кёльн» (20:00).



В итальянской Серии А выбор богаче, тут на финишную прямую выбрался 19-й тур. «Ювентус» примет «Болонью» (14:30), а «Верона» — «Наполи» (17:00). Также «Дженоа» сразится с «Кальяри» (17:00), «Лацио» — с «Сассуоло» (20:00), а «Парма» — с «Сампдорией» (22:45).

«Ювентус» — «Болонья». Прогноз: Суперкубок Италии забрали, Роналду возьмётся за Серию А В девяти последних играх с «Болоньей» туринцы одержали девять побед.

Семь игр пройдут в чемпионате Франции. «ПСЖ» и «Монако» уже отстрелялись, потому вывески по большей части скромные. Выделяются два матча — «Ренн» против «Лилля» (19:00) и «Сент-Этьен» против «Лиона» (23:00).



Клубы РПЛ продолжают проводить товарищеские встречи на сборах. «Зенит» сыграет с «Пахтакором» (10:00) и солигорским «Шахтёром» (16:30), «Рубин» — с «Сочи» (12:00), «Химки» — с «Целе» (17:00), а «Ростов» — с «Эстерсундом» (18:00).

Матчи по хоккею для ставок 24 января

В российском хоккее затишье, можно поставить разве что на ВХЛ и МХЛ. Зато пара ранних матчей есть в НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» сразится с «Детройт Ред Уингз» (20:30), а «Вашингтон Кэпиталз» без российских хоккеистов померяется силами с «Баффало Сэйбрз» (23:00).

«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз: Денису Черышеву не по зубам Симеоне, Суарес и Облак Мадридцы одержали 13 побед в 14 предыдущих турах чемпионата Испании. Звучит угрожающе.

В полночь придёт время ещё пары игр: «Аризона Койотс» против «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флэймз» против «Торонто Мэйпл Лифс».

На что ещё ставить 24 января

Прежде всего — биатлон. На седьмом этапе Кубка мира-2020/2021 состоится женская эстафета (14:45) 4 х 6 км и мужской масс-старт на 15 км (17:05).



Две игры в Единой лиге ВТБ. Вывески правда, скучные: «Енисей» против «Астаны» (13:00) и «Цмоки-Минск» против «Калева» (15:00). Ранняя встреча есть в НБА — «Индиана Пэйсерс» сразится с «Торонто Рэпторс» (21:00).



Момент истины наступает для мужской сборной России по гандболу. В третьем туре группового этапа ЧМ-2021 она сразится со Швецией. Для выхода в следующий раунд достаточно выиграть. Начало — в 22:30.