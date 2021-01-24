«Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз: Худобина не пробить, Радулова и Гурьянова не остановить

25 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Нэшвилла» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Далласа» идёт за 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» 25 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» 25 января не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.07, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз и анализ матча НХЛ (25.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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На 25 января запланированы аж девять матчей, три из которых стартуют в 4:00 мск. «Даллас Старз» на льду «Американ Эйрлайнс-центр» сразится с «Нэшвилл Предаторз». Важно отметить, что играть предстоит со зрителями. На трибуны пустят чуть более 4 тыс. болельщиков. Атмосфера будет в порядке.

Действующий финалист Кубка Стэнли начал сезон позже всех из-за проблем с коронавирусом. Первый поединок провёл только накануне, как раз против «хищников». Получился он крайне необычным. Гости имели заметное преимущество в первом периоде, но до перерыва обошлось без голов.

А дальше началось. Подопечные Рика Боунесса забросили пять шайб за 15 минут, оставшееся время превратилось в формальность. Итог — жуткие 7:0, причём шесть голов состоялись в неравных составах. Пять раз техасцы отличились в большинстве, а Эса Линделль забил в формате «4 на 5».

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Россияне отметились по полной программе. Антон Худобин оформил шатаут с 34 бросков, одержав 100-ю победу в НХЛ. Выручал много и на любой вкус, был признан второй звездой. У Александра Радулова два гола и одна результативная передача (третья звезда), Денис Гурьянов отличился в большинстве.

Конечно, это натуральная пощёчина, благо что состав у «Нэшвилла» вполне крепкий. Этот клуб провёл уже четвёртую встречу в сезоне. Начал с двух трудовых побед над «Коламбусом» (3:1 и 5:2). Неизменно пропускал первым, отыгрывался и дожимал оппонента в заключительном периоде.

С «Каролиной» повторить фокус не удалось. Снова пропустили первыми и быстро отыгрались, однако опытный Джеймс Раймер много выручал (2:4). Понятно, что для клуба из Теннесси ответить на такой удар — дело принципа. Однако на стороне «шерифов» кураж и поддержка болельщиков. Сами хоккеисты признавались, что играть в такой атмосфере гораздо приятнее.

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Напрашивается общий низ. Худобин определённо в порядке, у «Нэшвилла» оборона довольно крепкая. Собственно, в трёх предыдущих очных встречах голы забивались только в одну сторону. Да и высокая результативность в этом противостоянии случается по большим праздникам.

Мы бы выбирали между тоталом меньше 5.5 шайбы за 1.79 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.17. Ждём равной игры, при которой фактор своего льда вполне способен склонить чашу весов в пользу «Старз».

«Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз и ставка на матч НХЛ 25 января 2021 года

Накануне «Даллас» выиграл со счётом 7:0, хотя лишь однажды забил в равных составах. «Нэшвилл» вовсе не так плох, да и оборона у него крепкая. Работа над ошибками наверняка будет проделана, но на стороне «шерифов» свой лёд. В их случае это важный фактор, поскольку на трибуны пускают более 4 тыс. болельщиков. Они наверняка помогут хозяевам в трудные моменты.

Ставка: «Даллас» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.17.