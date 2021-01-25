«Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз: безумный Бьельса добьёт Стива Брюса в чемпионате Англии

За восемь последних игр «сороки» забили только один гол и потерпели семь поражений.

26 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 3.80 А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Лидс» 26 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Лидс» (26.01.2021)

Первый месяц 2021 года близился к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.

«Уиком» — «Тоттенхэм». Прогноз: лёгкая добыча для мудрого Жозе Моуринью и Гарета Бэйла «Уиком» – аутсайдер Чемпионшипа, одержавший лишь три победы за 23 игры. Шансов у него не будет.

Программа 20-го тура первенства откроется 26 января четырьмя поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Встреча начнётся в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.



«Сороки» выглядят всё хуже, из Кубка лиги и Кубка Англии вылетели, а в турнирной таблице чемпионата Англии спустились ещё ниже. После 19-го тура в активе 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь семь пунктов, а до десятки лучших не хватает ровно 10.



В прошлой игре команда Стива Брюса на выезде уступила вернувшейся после карантина «Астон Вилле» (0:2). Гости снова не сумели ничего показать в атаке, сдержать креативных соперников тоже не вышло. Бирмингемцы открыли счёт уже на 13-й минуте встречи, спокойно доведя дело до успеха.

«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: Знарок, Широков и Пивцакин вернутся в зону плей-офф КХЛ «Спартак» потерпел три поражения подряд, забросив всего две шайбы. И опустился на девятое место.

Это поражение стало для «Ньюкасла» седьмым в восьми последних поединках. Любопытно, что на таком длительном отрезке получилось затолкать один-единственный мяч, а пропустить целых 13. Пищи для размышлений у тренерского штаба достаточно.



В последнее время «Лидс» сбавил обороты. Потерпел два поражения от «Тоттенхэма» (0:3) и «Брайтона» (0:1) в АПЛ, а ещё одно от скромнейшего «Кроли Таун» в третьем раунде Кубка Англии (0:3). Понятно, что в составе были изменения, но разгромно проиграть клубу из Второй лиги – нонсенс.



В турнирной таблице чемпионата Англии белые застыли на 12-й строчке, набрав за 18 сыгранных матчей 23 балла. Есть ещё игра в запасе, но даже до лондонского «Арсенала» не хватает четырёх пунктов, а топ-10 находится ещё дальше. Зато зона вылета не беспокоит. Для первого сезона в элите показатели отличные.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

Однако у команды Марсело Бьельсы полнейший порядок с результативностью, особенно вдали от дома. За девять выездов в текущем розыгрыше АПЛ она оформила целых 17 мячей. Подобным могут похвастаться разве что «МЮ» (24 гола), «Лестер» (20) и «Тоттенхэм» (19).



А при таких раскладах П2 за коэффициент 1.98 выглядит неплохо. Также при желании можно проверить ИТБ2 1.5 мяча за 1.84. В первом круге «Лидс» выиграл со счётом 5:2. Теперь же «Ньюкасл» совсем расклеился, пару мячей гости, на наш взгляд, наверняка затолкают.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Лидс» 26 января 2021 года

«Ньюкасл» переживает трудный период, из-за проблем с результативностью хорошего результата не было давно. У «Лидса» дела обстоят не сильно лучше, но хотя бы голы забиваются регулярно. На данный момент, на наш взгляд, гости выглядят предпочтительнее. Возьмём П2, коэффициент близок к двойке.



Ставка: победа «Лидса» за 1.98.