«Барселона» — «Зенит». Прогноз: ЦСКА не дождётся помощи от клуба из Санкт-Петербурга

Сине-гранатовые вышли на первое место в Евролиге. И сразятся с лучшей защитой турнира.

26 января состоится матч 20-го тура Евролиги «Барселона» — «Зенит». Начало — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в основное время предлагается с коэффициентом 1.31, успех «Зенита» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч Евролиги «Барселона» — «Зенит» 26 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Евролиги «Барселона» — «Зенит» 26 января будет результативным: тотал больше 151.5 очка идёт за 1.91, а тотал меньше 151.5 очка — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.25.

Анализ и прогноз матча Евролиги «Барселона» — «Зенит» Санкт-Петербург (26.01.2021)

Баскетбольный сезон набрал обороты и вошёл в колею. Евролига к середине января преодолела экватор. Первый круг позади, команды провели по 19-21 матчей из 34 запланированных. Турнирная таблица устаканилась, уровень амбиций команд прояснился. Борьба за зону плей-офф ожидаемо получается жаркой.

«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной» «Атлетик» на кураже, но из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. А ведь скамейка не самая внушительная.

На 26 января запланировано сразу пять встреч. На общем фоне выделяется битва «Барселоны» и «Зенита», которая состоится на стадионе «Палау Блауграна» в Испании. Начало — в 23:00 мск. С интригой полный порядок, ведь лидер Евролиги сразится с командой, замыкающей тройку сильнейших.

В прошлом сезоне каталонцы дважды спокойно разобрали клуб из Санкт-Петербурга — 87:63 и 90:72. С тех пор многое изменилось: под руководством Хавьера Паскуаля сине-бело-голубые закрепились в статусе главного сюрприза нынешнего сезона. И грозного оппонента уже обыгрывали.

Было это в самом начале. 9 октября во втором туре Евролиги выиграли на своём паркете со счётом 74:70. Для Паскуаля грядущая битва точно будет особенной, ведь он работал в системе «Барселоны» больше 10 лет. А с 2008 по 2016 год возглавлял первую команду, с которой взял Евролигу и четырежды стал чемпионом Испании.

«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: Знарок, Широков и Пивцакин вернутся в зону плей-офф КХЛ «Спартак» потерпел три поражения подряд, забросив всего две шайбы. И опустился на девятое место.

Сейчас сине-гранатовые очень хороши. Неудачный отрезок в конце декабря забылся. Добыты четыре победы подряд, все — с разницей как минимум в 12 очков. Пострадали «Валенсия» (89:72), «Химки» (87:75), ЦСКА (88:75) и «Црвена Звезда» (72:60). В трёх последних случаях ещё и играли на выезде.

В строй наконец-то вернулись Никола Миротич и Брэндон Дэвис. Первый — главная звезда команды и, пожалуй, всей Евролиги. Второй — опытный центровой, стабильно набирающий двузначное количество очков. С «Црвеной Звездой» оба отыграли немного из-за долгого простоя, но за несколько дней физическое состояние наверняка улучшилось.

Главные козыри «Зенита» — защита и потрясающая атмосфера. Результативность тут скромная, зато пропускают санкт-петербуржцы меньше всех в Евролиге. Медленный темп, минимальное количество лёгких очков для соперника, уверенные действия на подборе. Недавно подписали опытного Тарика Блэка, за плечами которого больше 200 матчей в НБА.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

Бигмэн пропустил игру с «Анадолу Эфесом», а вот с «Барселоной» имеет шанс выйти на паркет. Давления в трёхсекундной зоне он точно добавит. Разумеется, шансы хозяев выглядят солиднее, но перевес в линии букмекеров кажется чрезмерным. На П1 дают около 1.30, хотя соперник крайне колючий и неприятный.

Выиграть в Испании будет невероятно сложно, а вот навязать борьбу — вполне. Планка форы установлена высоко. «Зенит» станет сбивать темп, а потому предпосылок к высокой результативности не видно. Ф2 (+9) за 1.77 выглядит вполне нормально, разгрома тут быть не должно.

Ставки посмелее — П1 + тотал меньше 152.5 очка за 2.21 и ИТМ 72.5 очка «Зенита» за 1.85. Ждём тут чего-то в духе 75:70 в пользу хозяев.

Ставки и прогноз на матч Евролиги «Барселона» — «Зенит» 26 января 2021 года

Шансы «Барселоны» выше, тем более после возвращения в строй Николы Миротича и Брэндона Дэвиса. В то же время пропускает «Зенит» меньше всех в Евролиге, а для Хавьера Паскуаля эта битва будет особенно принципиальной. Российский клуб станет замедлять темп, так что высокой результативности не ждём. Хозяева наверняка победят, но без разгрома.

Ставка: победа «Барселоны + тотал меньше 152.5 очка за 2.21.