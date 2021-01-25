«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: очередной провал Артеты. Но с доминированием

26 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех клуба из Саутгемптона оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал» 26 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» (26.01.2021)

Первый месяц 2021 года близится к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.

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Программа 20-го тура первенства откроется 26 января четырьмя поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Саутгемптон» и «Арсенал». Встреча начнётся в 23:15 мск и пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.



Буквально на днях соперники репетировали этюд в четвёртом раунде Кубка Англии. Выглядели плюс-минус сопоставимо, но удачливее оказались «святые», победившие с минимальным счётом. Отсутствие Обамеянга в атаке «канониров» не могло не сказаться, а хозяева забили свой гол из-за рикошета от защитника. Микель Артета по привычке говорил о доминации, выглядело это весьма сомнительно.



В чемпионате Англии у команды Ральфа Хазенхюттля всё тоже складывается неплохо. Только пять поражений за 18 матчей и 29 очков в активе. Сейчас она идёт на 10-м месте, но плотность таблицы высокая. До топ-5 первенства не хватает лишь четыре пункта.

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С забитыми мячами в последнее время туговато, всего четыре за семь игр во всех турнирах. Зато оборона в порядке – лишь три пропущенных за то же время. При этом после изоляции вернулся основной нападающий Дэнни Ингс, на счету которого семь мячей в АПЛ. Впереди должно стать повеселее.



Для «Арсенала» это поражение стало первым за семь предыдущих поединков. Прежде получилось одержать пять побед и скатать одну ничью. Из кубковых соревнований страны столичный клуб уже вылетел, защита трофея не задалась. Ладно хоть в английской Премьер-лиге появилась призрачная надежда на еврокубки.



Дело в том, что удачная серия позволила набрать лондонцам 27 баллов и забраться на 11-ю позицию. Конкуренция невероятно серьёзная, однако дистанция до пятёрки лучших первенства составляет шесть пунктов. Ещё один качественный отрезок может многое изменить.

«Ванкувер» — «Оттава». Прогноз: Зайцев, Дадонов и Анисимов устроят русский день в Канаде «Ванкувер» пропустил 33 шайбы за семь матчей, у «Оттавы» с обороной тоже беда. Будет весело.

Разумеется, «Саутгемптон» без боя гостей не оставит, особенно на своём поле. Недавно он обыграл «Ливерпуль» (1:0), да и в целом выглядит достойно. За девять домашних поединков в АПЛ было одержано пять побед и забито 14 голов, а поражения пришлись на грандов — «Тоттенхэм» и оба «Манчестера».



На наш взгляд, стоит подумать над комбинированной ставкой «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.17. Проигрывают «святые» в текущем сезоне довольно редко, но большого количества голов не ждём. И у тех, и у других довольно крепкая оборона. Скорее всего, сценарий будет похож на кубковую встречу.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» 26 января 2021 года

В недавнем очном поединке «Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии. Моментов было немного, как и забитых мячей. Скорее всего, сценарий получится примерно тем же, но без очков «святые» не останутся. На своём поле в текущем сезоне они выглядят крайне достойно, а лондонцы часто плывут в стрессовых ситуациях.



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.