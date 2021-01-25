«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: очередной провал Артеты. Но с доминированием

26 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех клуба из Саутгемптона оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.56.
Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал» 26 января 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.
Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» (26.01.2021)
Первый месяц 2021 года близится к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.
Программа 20-го тура первенства откроется 26 января четырьмя поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Саутгемптон» и «Арсенал». Встреча начнётся в 23:15 мск и пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.
Буквально на днях соперники репетировали этюд в четвёртом раунде Кубка Англии. Выглядели плюс-минус сопоставимо, но удачливее оказались «святые», победившие с минимальным счётом. Отсутствие Обамеянга в атаке «канониров» не могло не сказаться, а хозяева забили свой гол из-за рикошета от защитника. Микель Артета по привычке говорил о доминации, выглядело это весьма сомнительно.
В чемпионате Англии у команды Ральфа Хазенхюттля всё тоже складывается неплохо. Только пять поражений за 18 матчей и 29 очков в активе. Сейчас она идёт на 10-м месте, но плотность таблицы высокая. До топ-5 первенства не хватает лишь четыре пункта.
С забитыми мячами в последнее время туговато, всего четыре за семь игр во всех турнирах. Зато оборона в порядке – лишь три пропущенных за то же время. При этом после изоляции вернулся основной нападающий Дэнни Ингс, на счету которого семь мячей в АПЛ. Впереди должно стать повеселее.
Для «Арсенала» это поражение стало первым за семь предыдущих поединков. Прежде получилось одержать пять побед и скатать одну ничью. Из кубковых соревнований страны столичный клуб уже вылетел, защита трофея не задалась. Ладно хоть в английской Премьер-лиге появилась призрачная надежда на еврокубки.
Дело в том, что удачная серия позволила набрать лондонцам 27 баллов и забраться на 11-ю позицию. Конкуренция невероятно серьёзная, однако дистанция до пятёрки лучших первенства составляет шесть пунктов. Ещё один качественный отрезок может многое изменить.
Разумеется, «Саутгемптон» без боя гостей не оставит, особенно на своём поле. Недавно он обыграл «Ливерпуль» (1:0), да и в целом выглядит достойно. За девять домашних поединков в АПЛ было одержано пять побед и забито 14 голов, а поражения пришлись на грандов — «Тоттенхэм» и оба «Манчестера».
На наш взгляд, стоит подумать над комбинированной ставкой «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.17. Проигрывают «святые» в текущем сезоне довольно редко, но большого количества голов не ждём. И у тех, и у других довольно крепкая оборона. Скорее всего, сценарий будет похож на кубковую встречу.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал» 26 января 2021 года
В недавнем очном поединке «Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии. Моментов было немного, как и забитых мячей. Скорее всего, сценарий получится примерно тем же, но без очков «святые» не останутся. На своём поле в текущем сезоне они выглядят крайне достойно, а лондонцы часто плывут в стрессовых ситуациях.
Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.
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