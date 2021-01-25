«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити». Прогноз: Сульшер, берегись! Гвардиола хочет в лидеры

26 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «дроздов» оценён экспертами в 15.75. А ставки на ничью принимаются за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Ман Сити» 26 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Ман Сити» (26.01.2021)

Первый месяц 2021 года близился к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.

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Программа 20-го тура первенства откроется 26 января четырьмя поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Вест Бромвич Альбион» и «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 23:15 мск и пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче.



Бывший тренер «дроздов» Славен Билич в последнем перед увольнением матче успел отобрать очки у «горожан», сыграв с ними на «Этихад» вничью (1:1). Справедливости ради, при внушительной доли везения. Его должность занял небезызвестный Сэм Эллардайс. Однако пока что положение команды принципиальным образом не поменялось.



Под руководством Эллардайса «Вест Бром» успел провести семь поединков во всех турнирах, но с результатами не задалось. Из Кубка Англии вылетел, уступив в послематчевой серии пенальти скромному «Блэкпулу». В АПЛ всё также сидит в зоне вылета, заняв предпоследнюю строчку.

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До прямого конкурента «Фулхэма» не хватает всего одного пункта, но занимающий безопасную 17-ю строчку «Брайтон» оторвался на все шесть баллов. При этом «Альбион» по-прежнему испытывает чудовищные проблемы с обороной. За семь последних игр мяч из сетки своих ворот пришлось доставать аж 19 раз. Почти три гола в среднем за 90 минут!



Шансов против грозного «Манчестер Сити» у «дроздов» на этот раз очень мало, пусть даже на своём поле. Ведь дело в том, что домашние матчи ВБА проводит даже хуже, чем выездные. За девять поединков шесть поражений, лишь пять забитых мячей и 24 пропущенных. Худшие показатели Премьер-лиги.



Подопечные Пепа Гвардиолы поставили победы на конвейер. Победная серия уже достигла десяти игр во всех турнирах. В любимом Кубке лиги снова вышли в финал, одолев «МЮ» (2:0), а в Кубке Англии из 1/16 финала выбили скромнейший «Челтнем Таун» (3:1), хотя в последнем случае пришлось повозиться до самой концовки.

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Любопытно, что в АПЛ «горожане» одержали шесть побед кряду, пропустив за это время один-единственный гол от «Челси» (3:1). В остальных пяти случаях сохранили ворота нетронутыми. Забито было не так много, но, как показывает практика, для достижения результата это и не требуется.



Сумасшедшая форма закинула «Манчестер Сити» на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от соседа «Манчестер Юнайтед» составляет всего два пункта, а «Лестер Сити» тоже набрал 38 очков. Только голубые, в отличие от конкурентов, имеют игру в запасе.



Разумеется, состав Гвардиола перетасует после кубкового поединка, но, на наш взгляд, это нисколько не помешает ему добыть очередную уверенную победу. Мы бы выбирали между П2 всухую за 1.87 и П2 с форой (-2) за 2.01. «Вест Бром» ждут долгие 90 минут.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити» 26 января 2021 года

Смена тренера «Вест Бромвичу» сильно не помогла, в обороне по-прежнему бардак, а с результатами скромно. «Манчестер Сити» же продолжает штамповать победы во всех турнирах. Гвардиола наверняка снова перетасует состав, но, на наш взгляд, это никак не помешает взять дежурные три очка.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.87.