«МЮ» — «Шеффилд». Прогноз: «Ливерпуль» Сульшер выбил, лидерство в АПЛ тоже сохранит

27 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех клуба из Шеффилда оценён экспертами в 11.75. А ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 27 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Шеффилд» (27.01.2021)

Первый месяц 2021 года близится к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.

«Барселона» — «Зенит». Прогноз: ЦСКА не дождётся помощи от клуба из Санкт-Петербурга Сине-гранатовые вышли на первое место в Евролиге. И сразятся с лучшей защитой турнира.

Программа 20-го тура первенства продолжится 27 января пятью поединками. Среди прочих в среду будут выяснять отношения «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча начнётся в 23:15 мск и пройдёт на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.



На днях подопечные Уле-Гуннара Сульшера во второй раз в нынешнем сезоне заставили понервничать Юргена Клоппа. До этого скатали нулевую ничью в АПЛ, а теперь и вовсе выбили из 1/16 финала Кубка Англии, победив со счётом 3:2. Мерсисайдцы даже открыли счёт и больше контролировали мяч, но не помогло.



А в турнирной таблице чемпионата Англии «красные дьяволы» отобрали у «Ливерпуля» первую строчку. После 19 матчей у них 40 очков в активе. Но отрыв от ближайших преследователей «Ман Сити» и «Лестера» составляет всего по два пункта, а Гвардиола даже имеет игру в запасе. Вся борьба впереди.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке «Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.

Разумеется, Сульшер наверняка проведёт ротацию после такого серьёзного матча, тем более что на носу игра с лондонским «Арсеналом». Однако глубина «скамейки» красных позволяет давать некоторым лидерам дополнительный отдых, так что проблем из-за этого возникнуть не должно.



Победа над «Ньюкаслом» (1:0), ставшая первой в АПЛ, должного толчка «Шеффилду» не дала. В Кубке Англии продолжает обыгрывать скромных представителей низших дивизионов, получилось даже выйти в 1/8 финала турнира. Клуб в четвёртом раунде одолел скромный «Плимут Аргайл» (2:1).



Однако в чемпионате Англии по-прежнему всё плохо. Перед 20-м туром «клинки» замыкают турнирную таблицу, набрав всего пять очков. Отставание от безопасной 17-й строчки составляет 12 пунктов, не говоря уже о высокой конкуренции. Добавлять нужно как можно быстрее.

«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: очередной провал Артеты. Но с доминированием За девять домашних игр в АПЛ «святые» одержали пять побед, все всухую.

При этом команда Криса Уилдера просто кошмарно проводит гостевые игры. За девять выездов в текущем сезоне английской Премьер-лиги потерпели восемь поражений и пропустили 17 мячей. Но любопытно, что забито за это время было лишь четыре гола.



«МЮ» же в последнее время на своём поле показывает приличный футбол. В пяти домашних поединках только три пропущенных мяча при десяти забитых и четырёх победах. При таких раскладах вполне можно подумать над П1 с форой (-1.5) за 1.89. Манкунианцы в отличной форме.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 27 января 2021 года

«МЮ» сейчас выглядит очень хорошо. На днях выбил из Кубка Англии «Ливерпуль», а в АПЛ возглавил таблицу. Признаки жизни «Шеффилд», конечно, подаёт, но тягаться с манкунианцами, когда они в отличной форме, будет невероятно трудно. Чуда не ждём. Скорее всего, хозяева одержат рабочую победу с разницей в пару мячей.



Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.89.