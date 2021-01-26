«Эвертон» — «Лестер». Прогноз: Анчелотти и Роджерс сыграют смело, на кону топ-4 АПЛ

27 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Лестер Сити». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.92. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 2.69. А ставки на ничью принимаются за 3.46.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура АПЛ «Эвертон» — «Лестер» 27 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Лестер Сити» (27.01.2021)

Первый месяц 2021 года близится к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.

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Программа 20-го тура первенства продолжится 27 января пятью поединками. Среди прочих в среду будут выяснять отношения «Эвертон» и «Лестер Сити». Встреча начнётся в 23:15 мск и пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



Соперники на днях играли в Кубке Англии, а потому всё будет честно: никто не получит преимущества в свежести. Ливерпульцы принимали «Шеффилд Уэнсдей» – аутсайдера Чемпионшипа – и одержали разгромную победу (3:0). Состав хозяев оказался довольно экспериментальным, что не помешало владеть солидным преимуществом и реализовать его.



Клубу из Лестера достался более серьёзный соперник, да ещё и играть пришлось вне родных стен. Однако особых проблем не возникло. На игру с «Брентфордом» «лисы» тоже вышли не основным составов, даже первыми пропустили, но в итоге выиграли со счётом 3:1.

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Стоит также отметить, что форму оппоненты набрали солидную и в АПЛ. «Эвертон» за шесть предыдущих туров одержал пять побед, потерпев всего лишь одно поражение. При этом забил восемь голов, а пропустил только три. С такой обороной борьба за зону Лиги чемпионов кажется реальностью.



Удачная серия позволила подопечным Карло Анчелотти закрепиться в верхней части турнирной таблицы первенства. В активе 32 балла и шестая позиция. Дистанция до зоны Лиги чемпионов скромная, всего два пункта. Зато есть ещё две игры в запасе. Положение более чем комфортное.



«Лестер» на том же отрезке добыл на одну победу меньше, зато ни разу не проиграл. Ничьи пришлись на «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1), а в остальных четырёх случаях было забито восемь мячей, а пропущен лишь один. Поводов для гордости, как видно, тоже хватает.

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В турнирной таблице чемпионата Англии команда Брендана Роджерса идёт на третьем месте, набрав за 19 туров 38 очков. Плотность в верхней части почтительная, но есть небольшой запас от ближайшего преследователя. «Ливерпуль» из-за осечек отстал уже на четыре пункта.



«Эвертон» и «Лестер» находятся на подъёме, на таком фоне логично ожидать яркого футбола. Основной нападающий «лис» Джейми Варди, правда, будет отсутствовать некоторое время из-за операции, но все остальные в порядке. Джеймс Мэддисон, например, забивает уже четыре игры кряду.



Анчелотти сможет рассчитывать на Калверта-Льюина, который на днях прервал свою голевую засуху. Так что мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.81. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в семи из десяти последних случаев.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Лестер Сити» 27 января 2021 года

Соперники находятся в превосходной форме, уверенно двигаются в Кубке Англии и АПЛ. С результативностью нет проблем, составы ожидаются вполне боевые, из важных исполнителей отсутствует только Джейми Варди. Так что есть все основания ждать яркого поединка. Мы бы проверили голы в обе стороны, статистика личных встреч не против.



Ставка: обе забьют за 1.81.