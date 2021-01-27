«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола, Ларсен и Хартикайнен снова покорят Хабаровск

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.96, успех «Амура» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» 28 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» 28 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Салават Юлаев» Уфа (28.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

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На четверг, 28 января, запланировано пять матчей. Самый ранний стартует в 12:00 мск в Хабаровске. «Амур» на «Платинум-Арене» вновь сразится с «Салаватом Юлаевым». Соперники уже пересекались во вторник. Битва получилась что надо, интрига держалась до последних секунд.

Хозяева точно не были хуже, но всё же уступили со счётом 1:2. Где-то им не повезло. Под занавес первого периода забросили шайбу, однако оказалось, что сделали это уже после сирены. Имели огромное количество моментов, вот только в завершении категорически не складывалось.

Достаточно посмотреть на статистику бросков — 46-27. 22 из них дальневосточники нанесли в заключительном периоде, когда буквально висели на воротах Юхи Метсолы. Причём без каких-либо удалений — сражались исключительно в равных составах, судьи не вмешивались. В этом весь «Амур» — вроде бы играет неплохо, бьётся. Но постоянно чего-то не хватает.

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Накануне разницу сделали вратари. Метсола стоял на ушах и очень много выручал, а Марек Лангхаммер в эпизодах с пропущенными шайбами не выручил. Первый гол получил в ближний угол, второй пропустил под опорную ногу. Сказалась разница в исполнительском мастерстве. Накопилось достаточно эпизодов, в которых форварды хозяев могли бы бросать гораздо лучше.

Расклад сил понятен. По уровню состава зелёные, конечно, имеют фору. Зато на стороне «Амура» свой лёд и, похоже, преимущество в свежести. Пик акклиматизации зачастую приходится именно на третьи-четвёртые сутки, так что вторая игра в непривычном часовом поясе за двое суток должна стать для гостей большим испытанием.

Понятно, что подопечные Сергея Светлова фактически доигрывают сезон. Шансы на плей-офф остаются, но сугубо теоретические. 17 очков отставания — это не просто много, а нереально. В лучшем случае удастся побороться за девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с «Сибирью».

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У «Салавата» проблем с мотивацией нет, борьба за второе место на Востоке в самом разгаре. Букмекеры выставляют примерно ту же линию, что и сутки назад. И вот тут начинается интересное. Дело в том, что вторые игры в Хабаровске в подавляющем большинстве случаев обходятся без высокой результативности.

2:1 с «Торпедо», 1:2 с «Трактором», 2:3 с «Авангардом», 3:1 с «Куньлунем». Исключение одно — 5:1 против «Барыса», но там клуб из Казахстана явно ошибся с вратарём и привёз себе три шайбы из пяти. В общем, тотал меньше 5.5 шайбы за крепкий коэффициент 1.71 выглядит здорово. Шансы гостей выше, хотя терять «Амуру» нечего. Так что сюрпризы вполне вероятны.

«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 января 2021 года

«Амур» накануне смотрелся даже лучше, но не повезло: забили после сирены, Юха Метсола совершил 45 сейвов. Вторые игры в Хабаровске обычно получаются низовыми. Лишь в одном случае состоялось больше пять шайб — 5:1 с «Барысом» в начале января. Доверимся статистике и возьмём тотал меньше 5.5 шайбы за 1.71.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.71.