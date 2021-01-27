«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов с Зариповым помогут «Трактору» и «СЮ»

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Автомобилиста» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 28 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 28 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.92. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (28.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

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На четверг, 28 января, запланировано пять матчей. В 17:00 в Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Это самая яркая вывеска игрового дня: лидер сводной таблицы КХЛ в гостях у представителя топ-6 Восточной конференции.

Казанцы идут на серии из двух поражений, в предыдущий раз подобное случалось в середине октября. На своём льду уступили рижскому «Динамо» (4:5 ОТ) и «Локомотиву» (3:4 Б). Впрочем, это уже не имеет особого значения. Во-первых, оба раза дело закончилось за пределами основного времени, то есть два очка зацепили.

И самое главное — первое место в турнирной таблице Восточной конференции всё равно никуда не уплывёт. Конкуренты банально не потянули заданный темп. Даже после двух осечек лидера идущий вторым «Авангард» отстаёт на 10 баллов. При двухочковой системе это полноценная пропасть.

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Потому остаток регулярного чемпионата можно смело посвятить экспериментам. Дать дополнительное время молодёжи, проверить ближайший резерв, позволить лидерам зализать раны и отдохнуть. Благо что состав у Дмитрия Квартальнова глубокий, места для манёвра достаточно.

Именно нехватка мотивации со стороны гостей увеличивает интригу. Ведь «Автомобилист» сейчас смотрится невыразительно. За крепким отрезком из четырёх побед с минимумом пропущенных шайб последовали три чувствительных поражения. 1:3 от СКА — это ладно, хотя второй период провалили напрочь.

А вот 3:6 от «Северстали» (было вообще 0:5, после чего череповчане выключились) и 3:5 от «Металлурга» — другой разговор. С магнитогорцами не хватило концентрации в концовке. Четвёртую шайбу получили за 119 секунд до сирены, пятая пришла в пустые ворота. В итоге три неудачи кряду на своём льду.

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Уральцы опустились на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. От «Трактора» отстают только по дополнительным показателям, зато «Торпедо» с «Барысом» висят на хвосте. Вдобавок у челябинцев есть игра в запасе, а клуба из Казахстана — сразу две. Плотность высокая.

Ставить на исход не рискнём: хозяева нестабильны, гости фактически решили задачу на регулярный чемпионат. Любопытно, что с голами в последнее время в этом противостоянии туго. 2:0, 3:0, 0:3 и 3:2. Если же брать девять предыдущих поединков, лишь в семи из них состоялось больше четырёх голов.

Раз так, мы бы выбирали между тоталом меньше 4.5 шайбы за 2.05 и ставкой «гол в каждом периоде — нет» за 1.92. «Автомобилист» прекрасно знает мощь оппонента и не станет раскрываться, а казанцам сейчас по умолчанию некуда торопиться.

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 января 2021 года

В семи из девяти предыдущих очных встреч забивалось не более четырёх голов, а в трёх предыдущих случаях шайбы влетали только в одну сторону. Понятно, что «Ак Барс» сейчас сильнее, но чужой лёд и отсутствие реальной мотивации выравнивает шансы. В исход лезть не рискнём, а вот высокой результативности не ждём. «Автомобилист» прекрасно понимает силу соперника и раскрываться не станет.

Ставка: гол в каждом периоде — нет за 1.92.