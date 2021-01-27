«Спартак» — «Металлург». Прогноз: Знарок и Илья Воробьёв сыграют на нервах болельщиков

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех «Спартака» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» 28 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» 28 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Металлург» Магнитогорск (28.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

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На четверг, 28 января, запланировано пять матчей. Наиболее поздний стартует в 19:30 мск в Москве. «Спартак» сразится с «Металлургом». Это вторая и заключительная встреча этих соперников в регулярном чемпионате. Предыдущая состоялась 4 января, сюжет оказался лихо закручен.

Тогда красно-белые дважды вели с разницей в две шайбы, однако в середине третьего периода пропустили два гола и позволили «лисам» сравнять счёт. В итоге остались даже без овертайма — за 40 секунд до сирены Николай Прохоркин пробил Юлиуса Гудачека. Времени на спасение попросту не осталось (3:4).

Подопечные Ильи Воробьёва в 2021 году выглядят мощно. Семь побед из восьми возможных, все в основное время. Единственное поражение потерпели в гостях у «Авангарда» (2:4), хотя и там имели шансы спастись после проваленного первого периода. И ведь из аутсайдеров на указанном отрезке попадалось только рижское «Динамо».

«Эвертон» — «Лестер». Прогноз: Анчелотти и Роджерс сыграют смело, на кону топ-4 АПЛ В семи из десяти последних очных противостояний голы забивались в обе стороны.

Во вторник ММг показал характер, добыв волевую победу в Екатеринбурге. Проигрывал до середины второго периода, но рук не опустил. Отыгрался, вернул лидерство за 119 секунд до сирены, а пятую шайбу провёл уже в пустые ворота. В результате закрепился на третьем месте Востока.

65 очков в 49 встречах. Выше уже не подняться, да и «Салават Юлаев» отстаёт только по дополнительным показателям. Но тут есть два приятных момента. Первый — уфимцы провели на два матча больше. И второй — остальные отстали как минимум на шесть баллов, так что шансы получить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина высоки.

У «Спартака» задача гораздо приземлённее. В регулярном чемпионате им осталось 11 поединков, а команда всё ещё находится за пределами зоны плей-офф. Очков у замыкающего топ-8 «Витязя» столько же, зато одна «лишняя» игра. Да и «Северсталь» недалеко ушла. То есть положение рабочее.

«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Алексей Миранчук сделает то, что не удалось «Зениту» В пяти последних очных встречах «Аталанта» и «Лацио» забили 22 гола. Скучать не придётся.

Но всё это на фоне внушительных кадровых потерь. Накануне компанию Олегу Знарку на тренерской скамейке составил генеральный менеджер Алексей Жамнов. Помогло — ушли от поражения с «Торпедо» в концовке благодаря большинству, а овертайме ещё и взяли верх (3:2 ОТ). Правда, потеряли Павла Медведева.

В большинстве наконец-то не пропустили, хотя выход «1 в 0» у нижегородцев был. Йори Лехтеря постепенно приближается к возвращению в строй, однако с магнитогорцами точно не сыграет. Букмекеры отдают предпочтение «Металлургу», который в самом деле имеет преимущество по составу.

В то же время отступать красно-белым некуда, очки нужны позарез. И главное — с «лисами» на своём льду они играют вполне неплохо. Две победы и поражение по буллитам в трёх последних случаях. Неплохо смотрится тотал меньше 5.5 шайбы за 1.69, высокой результативности тут быть не должно.

«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Фрэнк Лэмпард ушёл, но лучше не станет В четырёх из пяти последних очных поединков голы забивались в обе стороны.

Москвичи сейчас не в той ситуации, чтобы раскрываться и рисковать. Наоборот — действовать надо проще и надёжнее, слишком велика цена ошибки. А «Металлург» в защите определённо добавил. Вырисовывается аккуратный дебют, при котором первую шайбу наверняка придётся подождать.

«Спартак» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 января 2021 года

Планка тотала кажется завышенной. «Металлург» добавил в обороне, а «Спартак» сейчас фактически лишён права на ошибку. Девятое место в конференции, серьёзная вероятность пролёта мимо плей-офф. На таком фоне раскрываться и рисковать просто нельзя. Ждём закрытого хоккея, первая шайба наверняка заставит себя ждать.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.69.