«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Жозе Моуринью сделает подарок «МЮ» и «Манчестер Сити»

За девять выездов в чемпионате Англии мерсисайдцы добыли лишь две победы. Совсем не чемпионский показатель.

28 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 28 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (28.01.2021)

Первый месяц 2021 года близится к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.

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Программа 20-го тура первенства завершится 28 января поединком лондонского «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Вывеска шикарная! Встреча стартует в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.



На днях оба клуба играли в Кубке Англии. Лондонцам достался аутсайдер Чемпионшипа «Уиком Уондерерс». Жозе Моуринью выставил второй состав, но всё равно владел заметным преимуществом и выиграл со счётом 4:1. Хотя три последних мяча столичная команда забила уже после 85-й минуты.



Ливерпульцы же в четвёртом раунде турнира гостили у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». В целом соперники смотрелись сопоставимо, а ливерпульцы даже чаще владели мячом. Но ни это, ни дубль Мохаммеда Салаха помочь гостям не смогли (2:3).

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Бригада Клоппа по-прежнему не может вернуться в победное русло. В семи последних играх во всех турнирах у неё три поражения и всего лишь одна победа. Но и тут хвастаться нечем – в третьем раунде Кубка страны была обыграна молодежка «Астон Виллы» (4:1).



В АПЛ из-за провального отрезка «Ливерпуль» не только лишился первой строчки, но и вылетел из топ-4. Сейчас в активе 34 очка, а отставание от лидирующего «Манчестер Сити» уже семь пунктов. При этом ближайший преследователь «Тоттенхэм» отстаёт всего на один и имеет при этом игру в запасе.



Лондонцы, наоборот, форму набрали неплохую, последнее поражение случилось 20 декабря прошлого года. С тех пор успели провести восемь поединков во всех турнирах, одержав шесть побед. В Кубке лиги добрались до финала, в Кубке Англии – до пятого раунда, а в АПЛ совсем близко зона Лиги чемпионов.

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Как правило, в последнее время очные встречи получаются в пользу «Ливерпуля», «шпоры» проиграли в восьми из десяти предыдущих случаев. Однако на этот раз без очков остаться будет трудно. Мы бы проверили классический 1Х за вполне приемлемый коэффициент 1.77.



Дело в том, что мерсисайдцы сейчас на спаде. Помимо проблем с результативностью (лишь один гол за пять туров в АПЛ), есть также трудности с игрой гостях. Красные совершили девять выездов, а победы добыли всего две. Испугать крепкий «Тоттенхэм» вряд ли получится.



Второй момент — довольно качественная игра подопечных Жозе Моуринью на своём поле. За девять домашних матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии они потерпели лишь одно поражение, забив 19 голов. Довольно солидный послужной список для команды, которая владеет мячом в среднем за игру менее 50% времени.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 28 января 2021 года

Битва «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» обещает быть интересной. В первом круге обе команды лидировали в таблице и находились в отличной форме, но фортуна тогда осталась с ливерпульцами. Теперь же у лондонцев есть все шансы взять реванш. Бригада Клоппа в последнее время выглядит беззубо, а подопечные хитрого Жозе Моуринью набрали ход.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.77.