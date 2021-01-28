«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз: лёгкая добыча для Валерия Ничушкина и Маккиннона

29 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Сан-Хосе» идёт за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Сан-Хосе» 29 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо» — «Сан-Хосе» 29 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
«Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс»: прогноз и анализ матча НХЛ (29.01.2021)
НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.
Разумеется, это накладывает определённый отпечаток, но наслаждаться хоккеем не мешает. На среду, 29 января, запланированы аж 14 матчей. Выбор колоссальный, глаза разбегаются. Три из них стартуют в 5:00 мск. В Денвере «Колорадо Эвеланш» на «Болл-Арене» сразится с «Сан-Хосе Шаркс».
В среду интрига прожила совсем недолго. Хозяева явно берегли силы и никуда не торопились. «Акулы» открыли счёт, после чего фаворит проснулся. Забросил пять шайб за 9,5 минут, напрочь убив интригу. В третьем периоде откровенно доигрывали, дав дополнительное время нижним звеньям. Итоговый счёт — 7:3.
Подопечные Джареда Беднара никуда не торопятся. Плавно вкатываются в сезон, периодически допускают осечки. Взрываются исключительно в отдельные отрезки. Но если их удаётся разозлить, получается ярко. На домашнее поражение от «Сент-Луиса», например, спустя сутки ответили счётом 8:0.
Проблемы с вратарской бригадой очевидны и считаются главным вопросом относительно чемпионских перспектив. В остальном «лавины» хороши: несколько индивидуально мощных исполнителей, глубокий состав, хорошие нижние звенья. Восемь очков в семи матчах — результат средний, но вполне рабочий.
У «Сан-Хосе» уровень амбиций гораздо ниже. Ещё в 2019 году выбивали «Эвеланш» в Кубке Стэнли, но с тех пор много воды утекло. В минувшем сезоне стали худшим коллективом Западной конференции, состав остался примерно на том же уровне. Меньше трёх шайб пропустили лишь в одном случае из семи.
Причём со спецбригадами дела обстоят вполне неплохо, чего нельзя сказать о равных составах. Количество ошибок на ровном месте зашкаливает. Скажем, накануне в большинстве подарили шайбу на выходе из зоны Валерию Ничушкину. Россиянин спокойно укатил к воротам и забил.
После той самой серии плей-офф в 2019 году соперники пересекались трижды. «Колорадо» всякий раз брал верх в основное время и забивал не меньше четырёх шайб — 4:0, 4:3, 7:3. Разница в уровне исполнителей очевидна, так что сенсация тут маловероятна. Ждём ещё одной уверенной победы хозяев.
На П1 дают крепкий коэффициент 1.79, можно даже рассмотреть Ф1 (-1) за 1.97. Альтернатива — ИТБ 3.5 гола «Колорадо» за 1.98. Семь шайб фаворит во второй раз кряду, может, и не забросит, но четыре-пять ему определённо по плечу. Вариант для любителей рисковать — П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 января 2021 года
Один из главных претендентов на Кубок Стэнли сразится с аутсайдером. Да ещё и на своём льду. Именно «Сан-Хосе» выбил «лавин» в плей-офф 2019 года, так что для фаворита это хороший раздражитель. С тех пор команды пересекались трижды, «лавины» во всех случаях выиграли в основное время. Не будем мудрить, П1 за 1.79 — хороший вариант.
Ставка: победа «Колорадо» за 1.79.
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