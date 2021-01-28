«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз: лёгкая добыча для Валерия Ничушкина и Маккиннона

«Шаркс» провели семь матчей, лишь в одном из них пропустив меньше трёх шайб.

29 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Сан-Хосе» идёт за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Сан-Хосе» 29 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо» — «Сан-Хосе» 29 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс»: прогноз и анализ матча НХЛ (29.01.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

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Разумеется, это накладывает определённый отпечаток, но наслаждаться хоккеем не мешает. На среду, 29 января, запланированы аж 14 матчей. Выбор колоссальный, глаза разбегаются. Три из них стартуют в 5:00 мск. В Денвере «Колорадо Эвеланш» на «Болл-Арене» сразится с «Сан-Хосе Шаркс».

В среду интрига прожила совсем недолго. Хозяева явно берегли силы и никуда не торопились. «Акулы» открыли счёт, после чего фаворит проснулся. Забросил пять шайб за 9,5 минут, напрочь убив интригу. В третьем периоде откровенно доигрывали, дав дополнительное время нижним звеньям. Итоговый счёт — 7:3.

Подопечные Джареда Беднара никуда не торопятся. Плавно вкатываются в сезон, периодически допускают осечки. Взрываются исключительно в отдельные отрезки. Но если их удаётся разозлить, получается ярко. На домашнее поражение от «Сент-Луиса», например, спустя сутки ответили счётом 8:0.

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Проблемы с вратарской бригадой очевидны и считаются главным вопросом относительно чемпионских перспектив. В остальном «лавины» хороши: несколько индивидуально мощных исполнителей, глубокий состав, хорошие нижние звенья. Восемь очков в семи матчах — результат средний, но вполне рабочий.

У «Сан-Хосе» уровень амбиций гораздо ниже. Ещё в 2019 году выбивали «Эвеланш» в Кубке Стэнли, но с тех пор много воды утекло. В минувшем сезоне стали худшим коллективом Западной конференции, состав остался примерно на том же уровне. Меньше трёх шайб пропустили лишь в одном случае из семи.

Причём со спецбригадами дела обстоят вполне неплохо, чего нельзя сказать о равных составах. Количество ошибок на ровном месте зашкаливает. Скажем, накануне в большинстве подарили шайбу на выходе из зоны Валерию Ничушкину. Россиянин спокойно укатил к воротам и забил.

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После той самой серии плей-офф в 2019 году соперники пересекались трижды. «Колорадо» всякий раз брал верх в основное время и забивал не меньше четырёх шайб — 4:0, 4:3, 7:3. Разница в уровне исполнителей очевидна, так что сенсация тут маловероятна. Ждём ещё одной уверенной победы хозяев.

На П1 дают крепкий коэффициент 1.79, можно даже рассмотреть Ф1 (-1) за 1.97. Альтернатива — ИТБ 3.5 гола «Колорадо» за 1.98. Семь шайб фаворит во второй раз кряду, может, и не забросит, но четыре-пять ему определённо по плечу. Вариант для любителей рисковать — П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

«Колорадо» — «Сан-Хосе»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 января 2021 года

Один из главных претендентов на Кубок Стэнли сразится с аутсайдером. Да ещё и на своём льду. Именно «Сан-Хосе» выбил «лавин» в плей-офф 2019 года, так что для фаворита это хороший раздражитель. С тех пор команды пересекались трижды, «лавины» во всех случаях выиграли в основное время. Не будем мудрить, П1 за 1.79 — хороший вариант.

Ставка: победа «Колорадо» за 1.79.