Бой Сауль Альварес – Авни Йылдырым. Очередная лёгкая прогулка для Канело

27 февраля действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес проведёт защиту своих титулов против обязательного претендента – второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма. Это уже второй бой Канело за небольшой промежуток времени. Букмекеры в своих прогнозах и коэффициентах уверены – проблем в этом поединке у Альвареса не возникнет.

Когда бой Сауль Альварес – Авни Йылдырым

Поединок между Канело Альваресом и Авни Йылдырымом состоится 27 февраля. Пока непонятно, где состоится эта схватка. Сначала говорили о Гвадалахаре (Мексика), но, скорее всего, бой пройдёт в Майами (США). Вероятное начало боя – 7:00 мск. Руководство WBC уже санкционировало этот бой. Для Сауля этот бой станет вторым за два с небольшим месяца. В декабре 2020 года он единогласным решением победил британца Каллума Смита.

Где смотреть бой Альварес – Йылдырым

Прямую видеотрансляцию боя Сауль Канело Альварес – Авни Йылдырым онлайн можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN.

Коэффициенты букмекеров на бой Канело Альварес – Авни Йылдырым

Аналитики букмекерских контор уверены в своих прогнозах на предстоящий бой. Сауль Альварес – железобетонный фаворит. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.03, это примерно 93% вероятности. На успех Йылдырыма можно сделать ставку с коэффициентом 20.00 (5%). Вероятность ничейного исхода ничтожна, коэффициент 58.00 (2%).

Форма Сауля Альвареса и Авни Йылдырыма

Для Сауля Альвареса предстоящий бой, вероятно, имеет статус последнего промежуточного перед серьёзным испытанием. На сегодня главная цель Канело – объединить все пояса в своей нынешней весовой категории. И до достижения этой цели ему не хватает всего двух титулов. Чемпион по версии WBO — Билли Джо Сандерс, а поясом по версии IBF владеет Калеб Плант. Говорят, что после Йылдырыма Канело выйдет на бой с Сандерсом, этот поединок может состояться уже весной.

Для мексиканца этот бой уже второй за два с небольшим месяца. В конце декабря он победил чемпиона WBA в суперсреднем весе Смита единогласным решением судей. Счёт поединка — 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканец также завоевал вакантный титул WBC в суперсреднем весе.

На счету Сауля 54 победы в 57 боях, а поражение всего одно – от Флойда Мейвезера. Теперь на его пути Авни Йылдырым, и, видимо, Альваресу действительно пообещали бой с Сандерсом в скором времени. Уж очень спокойно Канело согласился на поединок с турецким боксёром.

«Йылдырым — следующий обязательный претендент по версии WBC. Авни — отличный боец и готов драться с лучшими. Мы готовы к нему, почему нет», — заявил тренер мексиканца Эдди Рейносо.



Что можно сказать о Йылдырыме? У этого парня неплохой промоутер и ему очень повезло, что ему вообще выпал шанс сразиться с Альваресом. Свой последний на сегодня бой турок провёл ещё в 2019 году: он потерпел поражение от Энтони Диррелла. Всего же на счету Йылдырыма 21 победа в 23 боях.

Кажется, что главная интрига боя не в том, кто окажется сильнее, а в том, когда Канело отправит соперника в нокаут. Разница в техническом мастерстве между бойцами очень велика, а ещё Йылдырым не имеет репутации бойца, который хорошо держит удар. Кажется, Альвареса ждёт лёгкая прогулка. Но тем и прекрасен бокс, что иногда преподносит сенсации. Посмотрим, получится ли у Авни совершить чудо.