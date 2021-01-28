«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», «Милан» — «Зенит» и другие матчи. Что смотреть 28 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 28 января.
На что ставить в футболе 28 января
В плане футбола день довольно скудный, но его спасает матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Жозе Моуринью против Юргена Клоппа! Мерсисайдцы уже на 7 очков отстают от «Ман Сити», потеря очков смерти подобна. Но хитрец Моуринью – мастер «парковки автобусов», так что это будет интереснейшее зрелище.
В Кубке Италии «Наполи» сыграет со «Специей», а в Испании пройдут две встречи: «Навалькарнеро» примет «Гранаду», а «Алькояно» вслед за «Реалом» постарается выбить из борьбы обладателя Суперкубка страны «Атлетик».
На что ставить в хоккее 28 января
В КХЛ 5 матчей. Главные – встреча «Автомобилиста» и «Ак Барса», а также встреча «Спартак» — «Металлург». А вот в НХЛ играют почти все – сразу 14 встреч. «Вашингтон» без россиян сразится с «Айлендерс», а Артемий Панарин и его «Рейнджерс» поборются с «Баффало». Ставки на любой вкус, выбирайте!
На что ещё ставить 28 января
В баскетбольной Евролиге важнейшая игра для «Зенита»: команда Хавьера Паскуаля на выезде сыграет с «Миланом». Играют сегодня и «Химки», но особых ожиданий от домашнего поединка с «Фенербахче» нет, серия поражений просто ужасная.
В женской волейбольной Суперлиге «Ленинградка» примет усилившийся Луизой Липпманн «Локомотив» из Калининграда.
Ну и никто не отменял ставок на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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