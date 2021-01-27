«Наполи» — «Специя». Прогноз: обидчик «Ромы» обеспечит Дженнаро Гаттузо проблемами

28 января состоится матч четвертьфинала Кубка Италии «Наполи» — «Специя». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех клуба из Специи оценён экспертами в 9.10. А ставки на ничью принимаются за 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Италии «Наполи» — «Специя» 28 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» — «Специя» (28.01.2021)

Первый месяц 2021 года приблизился к закату, календарь не щадит никого. В итальянской Серии А стартовал второй круг, а в Кубке Италии добрались до четвертьфинала. 28 января за выход в следующий раунд турнира на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе сразятся «Наполи» и «Специя». Начало — в 23:00 мск.

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Неаполитанцы сперва упустили Суперкубок страны, проиграв в финале «Ювентусу» со счётом 0:2. А затем по делу уступили в чемпионате Италии «Вероне» (1:3), которая нередко создаёт проблемы фаворитам. Причём в последнем случае даже открыли счёт, но всё равно остались у разбитого корыта.



Ситуация заметно ухудшилось. Поражение спустило команду Дженнаро Гаттузо на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Перед 20-м туром в активе 34 очка. Правда, до третьего места не хватает трёх пунктов, всё же плотность в верхней части почтительная. К тому же есть игра в запасе, но со злым «Ювентусом».



Положение не такое критичное, но, как сообщают СМИ, руководство клуба не вполне довольно результатами. Ближайшие несколько поединков станут определяющим для итальянского специалиста. После кубковой игры со «Специей» пройдут встречи с аутсайдерами «Пармой» и «Дженоа» в Серии А. Нужно набирать максимум.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Жозе Моуринью сделает подарок «МЮ» и «Манчестер Сити» За девять выездов в чемпионате Англии мерсисайдцы добыли лишь две победы. Совсем не чемпионский показатель.

«Специя», напротив, за ряд последних матчей успела добиться некоторого успеха. Разгромила в 1/8 финала Кубка страны «Рому» (3:0) и оторвалась от зоны вылета в чемпионате Италии, одержав победы над «Сампдорией» и «Наполи» (оба со счётом 2:1). Также были ничья с «Торино» и поражение от «Ромы».



После 19-го тура «орлята» идут на 15-м месте в Серии, набрав 18 очков. Отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта, конкуренция здесь приличная. А до топ-10 не хватает восемь баллов, так что подняться выше будет весьма проблематично. Впрочем, задачи у скромного коллектива более чем приземлённые.



Состав у «Наполи» ожидается боевой. Из серьёзных потерь лишь полузащитник Фабиан Руиз, который находится на изоляции из-за карантина, зато в строй вернулся техничный Дрис Мертенс. Он вышел на замену в прошлой игре. Однако рассчитывать на лёгкую победу хозяевам всё равно не стоит.

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Неаполитанцы на своём поле выглядят не так стабильно, в девяти играх Серии А добыто пять побед. А «Специя», напротив, гораздо лучше играет на выезде, чем дома. Вероятно, счёт будет близкий, П2 с форой (+1.5) за коэффициент 1.90 выглядит интересно. Тем более что такой вариант непременно заходил в девяти предыдущих играх «Специи».



Также при желании можно проверить гол гостей за 1.74. «Наполи» пропустил восемь раз за пять последних матчей во всех турнирах, а «орлята» за то же время забили целых десять. Без моментов гости остаться точно не должны.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Наполи» — «Специя» 28 января 2021 года

У Дженнаро Гаттузо есть несколько матчей, чтобы исправиться за поражение в Суперкубке Италии и вернуться в зону Лиги чемпионов. Однако просто в матче со «Специей» точно не будет. «Орлята» не помнят разгромных поражений уже девять матчей подряд. На наш взгляд, не вспомнят и в предстоящем поединке.



Ставка: гол «Специи» за 1.74.