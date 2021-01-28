«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз: обидчик «РБ Лейпциг» оторвётся от «Шальке» в Бундеслиге

За восемь домашних игр в чемпионате Германии «швабы» ни разу не победили.

29 января состоится матч 19-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Майнц». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Штутгарта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Майнца» оценён экспертами в 4.45. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Майнц» 29 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Майнц» (29.01.2021)

Первый месяц 2021 года приблизился к закату, календарь не щадит никого. В немецкой Бундеслиге уже стартовал второй круг, добрались до 19-го тура. Программа откроется поединком «Штутгарта» и «Майнца», который пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Жозе Моуринью сделает подарок «МЮ» и «Манчестер Сити» За девять выездов в чемпионате Англии мерсисайдцы добыли лишь две победы. Совсем не чемпионский показатель.

Вернувшись в высший дивизион страны, «швабы» успели добиться определённых успехов. 10-е место и 22 очка в активе после 18-го тура можно считать более чем неплохим результатом. Зона вылета не беспокоит, отрыв от неё составляет целых семь пунктов. Позади сразу пять команд, некоторые из которых рассчитывали побороться за еврокубки. А до зоны Лиги Европы не хватает восьми баллов.



Однако в последнее время команда Пеллегрино Матараццо стала часто сбоить. За семь последних игр во всех турнирах потерпела пять поражений, пропустив 10 мячей. Удалось лишь обыграть «Фрайбург» в Кубке страны (1:0), а также сыграть вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в Бундеслиге (2:2).



«Майнц» идёт на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, аккурат в зоне вылета. За 18 сыгранных туров набрано лишь 10 очков. Отставание от «Кёльна», расположившегося в зоне стыковых игр, достигает пяти пунктов, а до безопасной 15-й строчки не хватает семи баллов. Положение тяжёлое.

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкина и Кузнецова нет, но «Кэпиталз» это не волнует «Вашингтон» набрал очки во всех семи матчах сезона и единолично возглавляет Восточный дивизион НХЛ.

Хотя в прошлом туре «карнавальники» на своём поле умудрились обыграть одного из лидеров первенства «РБ Лейпциг». Встреча получилась результативной и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Любопытно, что они даже проигрывали по ходу матча.



Работа Бо Свенссона на посту главного тренера пока оправдывает себя. Да, за четыре игры под его руководством клуб из Майнца дважды уступил, но волевая победа над «Лейпцигом» – не весь успех. Также «Майнц» умудрился отобрать очки у дортмундской «Боруссии» на «Сигнал Идуна Парк» (1:1). А это дорого стоит.



«Штутгарт» в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги гораздо лучше проводит выезды, нежели домашние игры. За восемь матчей на своём поле клуб не одержал ни одной победы, пропустив 15 мячей. При этом плохую форму в последних поединках исключать из внимания тоже нельзя.

«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз: лёгкая добыча для Валерия Ничушкина и Маккиннона «Шаркс» провели семь матчей, лишь в одном из них пропустив меньше трёх шайб.

«Майнц» выглядит не так внушительно, но плюсовую фору на него вполне можно проверить. За П2 с форой (+1) букмекеры дают коэффициент 1.72. Довольно привлекательно, учитывая последние неубедительные выступления «автозаводцев» в первенстве.



Альтернативный вариант – тотал меньше 3 мяча за 2.01. «Карнавальники» в текущем сезоне редко радуют голами, но и результативность «Штутгарта» в последнее время просела. Клуб отличился только восемь раз за семь предыдущих поединков. Четыре мяча залетели в ворота скромного «Аугсбурга».

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Майнц» 29 января 2021 года

«Штутгарт» на фоне аутсайдеров Бундеслиги выглядит бодро, но имеет большие проблемы с домашними играми. Первый круг позади, а в родных стенах ни единой победы. На фоне заметно просевшей в последнее время формы клуб вовсе опасно считать фаворитом. На наш взгляд, плюсовая фора на гостей выглядит интересно.



Ставка: победа «Майнца» с форой (+1) за 1.72.