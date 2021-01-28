«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: Ковальчук и Ландер обойдутся в Ярославле без подвигов

Лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч было забито больше пяти голов.

29 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Авангарда» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 29 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 29 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Авангард» Омск (29.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз: лёгкая добыча для Валерия Ничушкина и Маккиннона «Шаркс» провели семь матчей, лишь в одном из них пропустив меньше трёх шайб.

На пятницу, 29 января, запланировано пять матчей. Наиболее ранний стартует в 19:00 мск в Ярославле. «Локомотив» на «Арене-2000» сразится с «Авангардом». Это однозначно центральная игра дня в КХЛ, ведь обе команды на данный момент входят в тройку лучших в своих конференциях.

Соперники движутся похожими курсами: пережили неудачные отрезки и подходят к очной встрече с серией из трёх побед. Ярославцы начали с тяжелейшей победы над «Ак Барсом» в Казани, где спаслись в концовке основного времени после снятия вратаря и лучше исполнили буллиты (4:3 Б).

Дальше стало попроще. Разгромили «Сочи» (5:1) и дожали «Куньлунь» (3:2). В последнем случае в кои-то веки выстрелило большинство. Решающую шайбу забросили в формате «5 на 4», причём на реализацию лишнего хватило 10 секунд. Результат справедлив — хозяева имели внушительное преимущество.

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкина и Кузнецова нет, но «Кэпиталз» это не волнует «Вашингтон» набрал очки во всех семи матчах сезона и единолично возглавляет Восточный дивизион НХЛ.

«Железнодорожники» закрепились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Они опережают СКА по количеству набранных очков, но находятся ниже из-за регламента КХЛ, согласно которому лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2. Единственный шанс — достать ЦСКА, до которого шесть очков.

Зато преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина вряд ли уплывёт, а это уже большое дело. «Динамо» отстаёт на четыре очка, все остальные — как минимум на 12. Даже «Йокерит» с учётом трёх игр в запасе находится далековато. Достаточно просто обходиться без затяжных неудачных отрезков.

«Авангард» начал январь слабо, стабильности не было и близко. Зато в последние недели дело потихоньку пошло. Три победы кряду, все — в основное время. Да ещё и на чужом льду. Пострадали «Трактор» (3:2), «Йокерит» (5:2) и рижское «Динамо» (2:1). Во всех случаях пришлось понервничать, но концентрацию не потеряли.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Жозе Моуринью сделает подарок «МЮ» и «Манчестер Сити» За девять выездов в чемпионате Англии мерсисайдцы добыли лишь две победы. Совсем не чемпионский показатель.

Догнать «Ак Барс» уже нереально, задача — сохранить второе место в Восточной конференции. Запас перед «Салаватом Юлаевым» имеется, вот только календарь в оставшиеся недели непростой. Так что расслабляться рано. Пока же подопечные Боба Хартли заканчивают затянувшуюся выездную серию.

«Ястребы» не играли в Балашихе с 13 января, а битва в Ярославле станет для них третьей за пять суток. На фоне перелётов нагрузка заметная. «Локомотив», пожалуй, должен быть посвежее: после победы над «Сочи» получил 3,5 дня на восстановление, а с «Куньлунем» играл в родных стенах.

Потому букмекеры и считают хозяев фаворитом. В нынешнем сезоне соперники не пересекались, но статистика очных встреч любопытная. 1:0, 2:1, 2:0, 0:4 — с голами тут довольно туго. Больше пяти шайб забрасывалось лишь в одном из десяти последних случаев. А ведь на тотал меньше 5.5 гола дают нестыдный коэффициент 1.69.

«Спартак» — «Металлург». Прогноз: Знарок и Илья Воробьёв сыграют на нервах болельщиков Красно-белые обыграли «Торпедо», но остались за пределами зоны плей-офф. Очки нужны позарез.

Пожалуй, его и возьмём. Обе стороны в последнее время пропускают немного, да и турнирную мотивацию не растеряли. Ждём равной и напряжённой игры, в которой шансы хозяев кажутся предпочтительнее. Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 2.02.

«Локомотив» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 января 2021 года

Соперники в порядке: по три победы подряд, место в топ-3 своих конференций. «Авангард» проведёт третий выездной матч за пять суток, а «Локомотив» не так давно имел 3,5 дня на восстановление и был избавлен от перелётов. Шансы хозяев чуть выше, но большого числа голов не ждём. Пропускают обе команды в последнее время немного, а очные встречи исправно получаются низовыми.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.69.