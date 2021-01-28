«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: Ковальчук и Ландер обойдутся в Ярославле без подвигов

29 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Авангарда» идёт за 2.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 29 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 29 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Авангард» Омск (29.01.2021)
Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.
На пятницу, 29 января, запланировано пять матчей. Наиболее ранний стартует в 19:00 мск в Ярославле. «Локомотив» на «Арене-2000» сразится с «Авангардом». Это однозначно центральная игра дня в КХЛ, ведь обе команды на данный момент входят в тройку лучших в своих конференциях.
Соперники движутся похожими курсами: пережили неудачные отрезки и подходят к очной встрече с серией из трёх побед. Ярославцы начали с тяжелейшей победы над «Ак Барсом» в Казани, где спаслись в концовке основного времени после снятия вратаря и лучше исполнили буллиты (4:3 Б).
Дальше стало попроще. Разгромили «Сочи» (5:1) и дожали «Куньлунь» (3:2). В последнем случае в кои-то веки выстрелило большинство. Решающую шайбу забросили в формате «5 на 4», причём на реализацию лишнего хватило 10 секунд. Результат справедлив — хозяева имели внушительное преимущество.
«Железнодорожники» закрепились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Они опережают СКА по количеству набранных очков, но находятся ниже из-за регламента КХЛ, согласно которому лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2. Единственный шанс — достать ЦСКА, до которого шесть очков.
Зато преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина вряд ли уплывёт, а это уже большое дело. «Динамо» отстаёт на четыре очка, все остальные — как минимум на 12. Даже «Йокерит» с учётом трёх игр в запасе находится далековато. Достаточно просто обходиться без затяжных неудачных отрезков.
«Авангард» начал январь слабо, стабильности не было и близко. Зато в последние недели дело потихоньку пошло. Три победы кряду, все — в основное время. Да ещё и на чужом льду. Пострадали «Трактор» (3:2), «Йокерит» (5:2) и рижское «Динамо» (2:1). Во всех случаях пришлось понервничать, но концентрацию не потеряли.
Догнать «Ак Барс» уже нереально, задача — сохранить второе место в Восточной конференции. Запас перед «Салаватом Юлаевым» имеется, вот только календарь в оставшиеся недели непростой. Так что расслабляться рано. Пока же подопечные Боба Хартли заканчивают затянувшуюся выездную серию.
«Ястребы» не играли в Балашихе с 13 января, а битва в Ярославле станет для них третьей за пять суток. На фоне перелётов нагрузка заметная. «Локомотив», пожалуй, должен быть посвежее: после победы над «Сочи» получил 3,5 дня на восстановление, а с «Куньлунем» играл в родных стенах.
Потому букмекеры и считают хозяев фаворитом. В нынешнем сезоне соперники не пересекались, но статистика очных встреч любопытная. 1:0, 2:1, 2:0, 0:4 — с голами тут довольно туго. Больше пяти шайб забрасывалось лишь в одном из десяти последних случаев. А ведь на тотал меньше 5.5 гола дают нестыдный коэффициент 1.69.
Пожалуй, его и возьмём. Обе стороны в последнее время пропускают немного, да и турнирную мотивацию не растеряли. Ждём равной и напряжённой игры, в которой шансы хозяев кажутся предпочтительнее. Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 2.02.
«Локомотив» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 января 2021 года
Соперники в порядке: по три победы подряд, место в топ-3 своих конференций. «Авангард» проведёт третий выездной матч за пять суток, а «Локомотив» не так давно имел 3,5 дня на восстановление и был избавлен от перелётов. Шансы хозяев чуть выше, но большого числа голов не ждём. Пропускают обе команды в последнее время немного, а очные встречи исправно получаются низовыми.
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.69.
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