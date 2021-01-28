Кокорин в «Фиорентине»: забьёт свои голы, поможет клубу остаться в Серии А

Самый долгожданный трансфер зимы в РПЛ состоялся! Александр Кокорин перебрался из «Спартака» в «Фиорентину», и кажется, эта сделка устроила всех. Красно-белые отбили свои затраты на игрока, улучшили ситуацию с финансовым фэйр-плей, да и, положа руку на сердце, избавились от игрока со скандальной репутацией. Что касается самого футболиста, то для Кокорина переезд в Серию А, наверное, последний шанс оправдать те авансы, которые выдавали ему на протяжении всей карьеры.

А верили в него не самые последние специалисты. Фабио Капелло и Роберто Манчини взахлёб говорили о футбольных качествах Кокорина и приветствовали его трансфер в «Фиорентину». Что ж, осталось только забивать. Букмекеры уже дали свой прогноз на выступления Александра в Серии А. Давайте разбираться.

С «Торино» ждать подвига не стоит

Уже завтра, 29 января, Александр Кокорин может дебютировать за свой новый клуб в поединке с «Торино». Конечно, вряд ли стоит ждать появления россиянина в стартовом составе, но вполне возможно, что после перерыва на поле он появится. И можно сделать ставку на то, что Кокорин откроет счёт своим голам в Италии в первом же матче. Коэффициент на это событие – 3.24. Это довольно низко для игрока, который забивал в последнее время только с пенальти.



Стоит учесть, что «фиалки» вообще мало забивают. Сейчас на их счету 20 голов в 19 матчах, меньше только у «Пармы» (14) и «Дженоа» (19).

Суперрывка не будет, но прописку в Серии А «Фиорентина» сохранит

Если же говорить о турнирных перспективах команды, то сейчас «Фиорентина» занимает 12-ем место, набрав 21 очко. Это на 22 меньше, чем у лидирующего «Милана», но на 7 больше, чем у «Кальяри», который открывает зону вылета.



Букмекеры считают, что чемпионство – невероятный сценарий, а вот вылет в Серию В возможен. Хотя и маловероятен. Сделать ставку на то, что «фиалки» с Кокориным выдадут сумасшедший второй круг и станут чемпионами, можно с коэффициентом 1000.00. А вот поставить на то, что всё завершится провалом и понижением в классе, можно за 17.00. Всего 6% вероятности. Скорее всего, «Фиорентина» завершит сезон примерно там, где она сейчас. По крайней мере по оценке аналитиков. Поставить на то, что клуб из Флоренции окажется в первой четвёрке, можно с коэффициентом 200.00, на то, что «Виола» попадёт в топ-6, дают коэффициент 50.00.

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкина и Кузнецова нет, но «Кэпиталз» это не волнует «Вашингтон» набрал очки во всех семи матчах сезона и единолично возглавляет Восточный дивизион НХЛ.

Планка Кокорина – 3 гола

Конечно, букмекеры принимают ставки и на то, чего добьётся Кокорин в сезоне-2020/2021. Полгода в «Спартаке» оказались, мягко говоря, не самыми удачными по разным причинам. Думаем, что и сам Александр понимает, что провал во Флоренции равнозначен завершению карьеры на серьёзном уровне.



Букмекеры выставляют тотал на отметке 3 гола и считают, что Кокорин сможет его пробить. Сделать ставку на это можно за 1.66. А вот поставить на то, что Александр не доберётся до этой отметки, можно за 2.05.

Кроме того, за 3.20 можно сделать ставку на то, что российский нападающий сделает дубль в одном из матчей Серии А. А если вы настолько верите в Александра, то можете поставить на то, что он разразится хет-триком. Коэффициент на такое развитие событий высокий – 12.00.



Также аналитики предлагают поставить с коэффициентом 15.00, что Кокорин забьёт хотя бы раз, но в свои ворота, а за 17.00 можно сделать ставку на то, что Александра удалят с поля.



За свою карьеру Александр Кокорин ни разу не забивал за клуб больше 10 голов за сезон. Италия – последний шанс для игрока, которому в этом году стукнет уже 30 лет, вывести карьеру на новый уровень и оправдать авансы, которые щедро отсыпали ему самые разные специалисты. Желаем удачи!