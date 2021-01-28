«Лион» — «Бордо». Прогноз: Косельни и Бен-Арфа помогут «ПСЖ» остаться лидером Лиги 1

29 января состоится матч 22-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Бордо». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лиона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён экспертами в 7.30. А ставки на ничью принимаются за 4.78.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Лион» — «Бордо» 29 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Лион» — «Бордо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча 22-го тура Лиги 1 «Лион» — «Бордо» (29.01.2021)

«Лион» ведёт нешуточную борьбу за чемпионство и стабильно набирает очки, однако проходным встреча с «Бордо» для «ткачей» не будет. «Бордо» набрал к концу января хороший ход, идёт на серии из трёх побед и крайне мало пропускает по сезону. В среднем чуть более гола за игру.

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Предстоит упорный матч, победителем из которого может выйти любая команда.Нельзя не обратить внимание и на статистику личных встреч команд — в трёх из пяти последних матчей между «Лионом» и «Бордо» была зафиксирована ничья. Не смогли выявить победителя команды и во встрече первого круга — 0:0.



Предлагаем сделать ставку «Бордо» забьёт за 1.61 или же ИТБ 1 гола «Бордо» за 2.75. Во втором случае произойдёт возврат средств, если гости ограничатся одним мячом. В их пользу говорят и последние игры команд. Нулевая ничья, упомянутая выше, стала первым матчем между «Бордо» и «Лионом» за четыре года, в котором «жирондинцы» не сумели забить.



Более того, неоднократно случались встречи, когда они отправляли в ворота соперника и два, и три мяча. Если говорить о последних матчах «Бордо», то в 2021 году они лишь раз ушли с поля, отметившись в воротах соперника менее двух раз (0:0 с «Метцем» на выезде 6 января).

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Дальше пошло веселее. Три мяча в выездном матче с «Ниццей», по два гола в ворота «Лорьяна» и «Анже» — не бог весть какое достижение, но всё же факт, демонстрирующий отсутствие проблем в атаке «Бордо». Забивать тут есть кому.



Что касается «Лиона», то проблемы в защите у команды Руди Гарсии наметились именно в 2021 году. Два пропущенных мяча от «Ланса», ещё два от «Ренна» и минимальное домашнее поражение от того же «Метца». Похоже на кризис, который, впрочем, команда поспешила исправить в предыдущем туре разгромной победой над «Сент-Этьеном» (5:0).



Невзирая на уверенную игру с «Сент Этьеном», совершенно не исключено, что с «Бордо» «ткачам» будет тяжелее. Вполне возможно, что «Лион» сумеет забить сопернику и три мяча, однако в то же время пропустит один или два раза. В целом гол «Бордо» по такому коэффициенту более чем смотрится.

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Очевидно, что «Лион» будет играть на победу, однако и «Бордо» не планирует складывать оружие ещё до старта игры. В случае набора очков команда обойдёт в турнирной таблице «Марсель» и вплотную приблизится к зоне еврокубков, что является их главной целью на сезон.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «Бордо» 29 января 2021 года

Нынешняя игра «Лиона» в защите сильно переоценена букмекерами — пропускают они достаточно часто. Впрочем, качественная атака подобное позволяет, ведь за 21 матч в чемпионате Франции хозяева отметились 44 раза. «Бордо» практически наверняка забьёт хотя бы один гол в пятничном матче Лиги 1. А где один гол, там и второй, ведь аппетит приходит во время еды.



Ставка: «Бордо» забьёт за 1.61 или ИТБ 1 гола «Бордо» за 2.75.