«Торино» — «Фиорентина». Прогноз: Кокорина не будет, Рибери и Бонавентура справятся сами

«Торино» смог выиграть лишь три из последних 20 матчей с «Фиорентиной», а сейчас борется за выживание.

29 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают небольшим фаворитом хозяев: поставить на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех гостей оценён экспертами в 2.85. А ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Фиорентина» 29 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Торино» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Фиорентина» (29.01.2021)

Чемпионат Италии перевалил за экватор, именно в середине турнира «Торино» с «Фиорентиной» оказались в кризисе. Самое интересное, что причины такого застоя в игре обеих команд мало ясны. Как бы там ни было, судите сами. Туринцы не могут выиграть вот уже пять матчей.

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А «фиалки» если и выигрывают, то у тонущих «Кротоне» и «Кальяри». Бела ещё выездная победа над «Юве» со счётом 3:0 до январской паузы. Но это скорее футбольное чудо, ставшее реальностью во многом из-за раннего удаления у туринцев.



Невзирая на то, что игровые проблемы присутствуют у обеих команд, решать их планирует, как кажется, только «Фиорентина». По крайней мере, в зимнее трансферное окно клуб подписал сразу двух футболистов, одним из которых стал наш соотечественник Александр Кокорин. У «Торино» в то же время не только ни одного игрока на «вход», но и два человека на «выход».



Поможет ли Кокорин команде из Флоренции? Дискуссионно. В атаке прилично зажигает 21-летний Душан Влахович (семь голов в последних девяти матчах), отдавать своё место на поле юный футболист явно не планирует. Но Александр не обязательно должен отвоёвывать место единственного форварда — нападающие могут сыграть и в паре.

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Вполне логично, что именно в первых матчах Кокорин будет стараться зарекомендовать себя лучше всего. Впрочем, битвы с «Торино» это не касается: российский игрок не попал в заявку, а потому будет смотреть футбол с трибуны. Впрочем, шансы зацепиться у гостей всё равно неплохие.



Нельзя не обратить внимание на ужасную статистику личных встреч с «Фиорентиной» для «Торино». У «быков» одна победа в последних десяти матчах с «фиалками» и три — в последних 15-ти. Выиграла команда из Флоренции и в матче первого круга Серии А сезона-2020/2021. Стоит ли говорить, что «Фиорентина» является неудобным соперником для второго клуба Турина?



Идём дальше. Игра команд в атаке. У «Торино» ничтожные три забитых мячах в последних пяти матчах, при этом два из них отправили в ворота «Беневенто», да и то победить не сумели (2:2). У «Фиорентины» за этот же отрезок аж на гол больше при одном «но» — в пяти матчах две победы.

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Вполне возможно, что это может сыграть команде в плюс с точки зрения психологии. Если взглянуть на турнирную таблицу, то «Торино» является одним из претендентов на вылет в Серию Б — ещё несколько туров назад они находились на самом дне чемпионата. Ситуация плачевная, а с отсутствием трансферов перспективы видятся совсем грустными.



У «Фиорентины» дела на порядок лучше — клубу пока не грозит понижение в классе, а теории можно даже побороться за еврокубки. Именно с победы над «Торино» и следует начинать восхождение наверх, надеясь на осечки конкурентов. Благо, в этом сезоне лихорадить может абсолютно любую команду.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Торино» — «Фиорентина» 29 января 2021 года

Обе команды проводят сезон ниже ожиданий, но всё же «Фиорентина» выглядит лучше. Вполне возможно, что именно зимние трансферы помогут «фиалкам» добирать очки в матчах, в которых им это делать не удавалось до середины чемпионата. «Торино» выглядят печально, да и статистика очных встреч на стороне гостей. Поэтому советуем сделать менее рисковую ставку — победа «Фиорентины» с форой (0). В случае мирного исхода произойдёт возврат.



Ставка: победа «Фиорентины» с форой (0) за 1.99.