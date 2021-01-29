«Арсенал» — «МЮ». Прогноз: Сульшер сохранит лицо после поражения от аутсайдера АПЛ

30 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00. Успех манкунианцев оценён экспертами в 2.58. А ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ман Юнайтед» 30 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «МЮ» (30.01.2021)

Первый месяц 2021 года приблизился к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть 20-й тур, как уже пришла пора начинать следующий. Времени на отдых по-прежнему в обрез.

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Программа 21-го тура чемпионата Англии откроется 30 января сразу шестью поединками. Среди прочих выделяется битва лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Встреча стартует в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.



Лондонцы в прошлых двух матчах встречались с «Саутгемптоном» на выезде. Сперва уступили в Кубке Англии со счётом 0:1, а затем выиграли в Премьер-лиге со счётом 3:1. В обоих случаях моментов было немного, но во втором реализация не подвела.



В Лигу Европы через Кубок страны теперь не попасть, а потому придётся своими силами карабкаться к зоне еврокубков. После 20 туров «канониры» идут на девятой строчке, набрав 30 очков. Отставание от топ-5 составляет пять пунктов, но конкурентов хватает.

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Впрочем, форму команда Микеля Артеты успела набрать отличную. В шести предыдущих турах АПЛ добыто пять побед при всего одной ничьей. Показатель отличный, в верхнюю половину таблицы вернулись по праву. При этом получилось забить сразу 14 голов, былых проблем с результативностью не наблюдается.



«Манчестер Юнайтед» в минувшем туре умудрился дома проиграть аутсайдеру первенства «Шеффилду» (1:2), прервав тем самым беспроигрышную серию из 13 туров. Преимущество по ударам и владению, конечно, было на стороне хозяев, но дважды выходить вперёд по ходу матча гостям это не помешало.



Теперь первую строчку в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити», а красным остаётся довольствоваться лишь вторым местом. Дистанция до «горожан» минимальна, всего один пункт. Но у них есть ещё игра в запасе. При этом «Лестер Сити» отстаёт на столько же. Интрига лихо закручена.

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Однако не принимать во внимание мощнейшую выездную серию «красных дьяволов» в текущем сезоне чемпионата Англии нельзя. За 10 выездов одержано восемь побед. Также стоит сказать, что они забили 24 мяча и ни разу не проиграли. Цифры убойные.



При таких раскладах Х2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.86 выглядит интересно. Скучных нулей на табло не предвидится, соперники набрали отличную форму, проблем с результативностью нет ни у тех, ни у других. Ждём чего-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 30 января 2021 года

«Арсенал» в АПЛ в последнее время идёт здорово, нет проблем с результативностью, а победы одерживаются регулярно. Однако упускать из виду выдающуюся выездную серию «МЮ» мы бы не стали. На наш взгляд, в предстоящем поединке будет на что посмотреть.



Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.86.