Камару Усман – Гилберт Бернс. Прогноз букмекеров: Нигерийский кошмар побьет бразильца

Третья попытка организовать бой, кажется, не сорвется. И это будет яркое зрелище!

Рано утром 14 февраля по московскому времени в главном бою турнира UFC 258 в титульном бое в полусреднем весе в Лас-Вегасе сразятся Камару Усман и Гилберт Бернс. Ориентировочное начало боя – не ранее 08:00 мск. Это уже третья попытка организовать поединок.

По оценке букмекеров, фаворит боя – американец нигерийского происхождения Камару Усман. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 69% вероятности. Сделать ставку на победу Гилберта Бернса можно за 3.15 (29%). На ничейный исход букмекеры предлагают коэффициент 50.00 (2%).

Анализ и прогноз боя Усман – Бернс на UFC 258 (14.02.2021)

Кажется, на этот раз ничего не сорвется и мы станем свидетелями крайне любопытного протиовостояния. Изначально Камару и Гилберт должны были подраться еще летом, но бразилец провалил допинг-тест. Затем их бой поставили на турнир UFC 256, но все тот же Бернс попросил чуть больше времени на подготовку. И вот теперь отступать некуда – Усман и Бернс сойдутся в главном бое турнира UFC 258.

Фаворитом боя букмекеры ведут Нигерийского кошмара с американским паспортом Камару Усмана. На счету этого бойца 17 побед в 18 проведенных боях. Причем поражение это пришлось аж на 2013 год, тогда Усман проиграл удушающим Хосе Касересу. Свой последний бой Камару провел в июле 2020 года. Он победил единогласным решением судей Хорхе Масвидаля.

Что до Гилберта Бернса, то у него за карьеру 19 побед и 3 поражения. Сейчас у бразильца серия из 6 побед. Последняя – над Тайроном Вудли единогласным решением судей. Проигрывал Бернс крайний раз в 2018 году, его нокаутировал Дэн Хукер.

Бой Сауль Альварес – Авни Йылдырым. Очередная лёгкая прогулка для Канело Интрига одна – когда Альварес нокаутирует соперника.

У букмекеров нет полной уверенности в том, будет ли бой полным. Сейчас они дают коэффициент 1.70 на то, что все завершится досрочно и 2.00 на то, что бойцы будут драться 5 полных раундов. Правда, Гилберт Бернс уже пообещал закончить все досрочно.

«Я вижу досрочную концовку. Я очень опасен, и могу финишировать его. Для этого у меня есть все необходимое. Последние две недели перед боем я буду оттачивать каждый свой навык, чтобы убедиться, что у меня все под контролем. Я не сомневаюсь, что 13 февраля стану первым, кто финиширует Камару Усмана. Не могу сказать точно, когда, но в течение трех-четырех раундов я смогу его прикончить», — подчеркнул бразилец.

Что ж, на победу Бернса нокаутом коэффициент 7.50. Можно поставить и на то, что Гилберт повторит подвиг Хорхе Касереса и одолеет Усмана сабмишном. Коэффициент на такой исход 6.45. Бернс обладает черным поясом по джиу-джитсу и может доставить неприятностей Усману в партере, но только если позиция будет для него удобна.

Что до Камару, то Нигерийский кошмар – отличный борец. А его физическая сила позволяет ему доминировать в партере. Кроме того, Усман в последнее время подтянул и работу в стойке, на его счету уже 7 нокаутов. На победу Камару нокаутом коэффициент 2.95, на сабмишн – 15.00.

Интересно, что эти бойцы долгое время тренировались вместе, так что знают друг друга как свои пять пальцев.

Если же говорить о возможном раунде, в котором завершится бой, то здесь букмекеры ставят на то, что все закончится быстро. Поставить на первый раунд можно с коэффициентом 4.46, а на второй – за 5.90. Вероятность финиша в 3-м или 4-м раунде аналитики оценили коэффициентом 7.90, а на то, что развязка наступит в 5-м раунде, коэффициент 13.50.

За 2.38 можно поставить на то, что кто-то из бойцов победит в одном из первых трех раундов, а за 1.57 – на то, что все решат очки судей или же на поздний финиш боя.

До боя еще пара недель, самое время выбрать лучшую ставку на поединок Камару Усман – Гилберт Бернс. Удачи!