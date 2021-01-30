«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз: посмотрим, чего стоят Моуринью и Сон без Гарри Кейна

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Брайтона» оценён букмекерами коэффициентом 3.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм» 31 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Тоттенхэм» (31.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину, январь доживает последние дни. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В Англии разобрались с четвёртым раундом Кубка страны, пора возвращаться к АПЛ. Здесь на носу 21-й тур.

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Он завершится в воскресенье, 31 января, четырьмя поединками. Наиболее поздний стартует в 22:15 мск. «Брайтон» на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» сразится с «Тоттенхэмом». Соперники находятся в разных частях турнирной таблицы и решают противоположные задачи, но должно получиться интересно.



Хозяева показывают симпатичный футбол и довольно редко проигрывают, вот только побед категорически не хватает. Всего одна в 11 предыдущих турах — крайне грустный показатель. Две недели назад на выезде обыграли «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0. Быстро открыли счёт, отдали территорию, хорошо ограничили соперника.



В остальном поводов для радости немного, подопечные Грэма Поттера исправно недобирают. Всё хорошо только в Кубке Англии, где неделю назад справились со скромным «Блэкпулом» (2:1) в четвёртом раунде. А вот в АПЛ предстоит борьба за выживание: 17-е место в турнирной таблице, 18 очков. Ближайший преследователь находится в пяти пунктах, зато имеет игру в запасе.

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«Тоттенхэм» по уровню исполнителей, конечно, сильнее. Однако травма Гарри Кейна путает карты. На нём держалось практически всё созидание: разогнать контрататаку, создать пространство для врывания Сона, решить эпизод. Жозе Моуринью сказал, что форвард пропустит как минимум пару недель.



Собственно, значимость англичанина прекрасно проявилась накануне. В первом тайме играли с «Ливерпулем» на равных, гол Сона отменили только из-за микроскопического офсайда. В перерыве Кейн поле покинул, дальше начался сплошной кошмар. Не получалось ровным счётом ничего, а последний удар в сторону ворот состоялся на 49-й минуте. И стал результативным.



Словом, итоговая победа мерсисайдцев со счётом 3:1 вопросов не вызывает. Нагрузить экспериментальный центр обороны оппонента лондонцы не смогли. И откатились на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. До зоны Лиги чемпионов четыре очка, пусть и при игре в запасе.

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Отсутствие Кейна абсолютно точно ударит по атакующему потенциалу, который и без того выглядел не особенно мощно. Но конкретно «Брайтон» видится стилистически удобным соперником. Он старается играть в контроль и отталкиваться от себя, тем более в родных стенах. То есть возможности убежать и решить у ТТХ должны возникнуть.



Времени у Жозе Моуринью имелось в обрез, в лучшем случае хватит на одну-две заготовки. «Шпоры» почти наверняка будут выглядеть бледно, но свой гол должны найти. Ошибок и обрезов у «чаек» достаточно. Между прочим, в восьми предыдущих очных встречах «Тоттенхэм» выиграл шесть раз при всего одном поражении.



Брать ли П2 за 2.36 — дело вкуса. Коэффициент хороший, но риск существует. А вот П2 с нулевой форой за 1.72 выглядит здорово. Повторимся — у хозяев лишь одна победа в 11 предыдущих турах. Скорее всего, гости выиграют в один мяч при блеклом качестве футбола. На П2 строго в один мяч дают дивный коэффициент 3.95. Любопытно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Тоттенхэм» 31 января 2021 года

Гарри Кейн получил травму, а ведь на нём держалась фактически вся атака «Тоттенхэма». Эта потеря точно аукнется, но, скорее всего, позже. «Брайтон» стилистически удобен лондонцам: играет в контроль мяча, к воротам не прижимается, однако из-за нехватки исполнительского мастерства много ошибается. У ТТХ шесть побед и ничья в восьми предыдущих очных встречах. П2 с нулевой форой выглядит дивно.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с нулевой форой за 1.72.