«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Алексей Миранчук и Малиновский снова разозлят Чиро Иммобиле

За пять последних домашних игр в Серии А бергамаски забили 15 раз. Будет весело.

31 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех римлян оценён экспертами в 4.60. А ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Аталанта» — «Лацио» 31 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио» (31.01.2021)

Первый месяц 2021 года практически завершён, календарь не щадит никого. В Италии отгремели четвертьфиналы Кубка страны, пора возвращаться к Серии А, где завершается 20-й тур. 31 января среди прочих «Аталанта» будет принимать «Лацио» на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск.

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Соперники уже встречались на неделе, в матче 1/4 финала Кубка Италии. Битва вышла на загляденье: тут и пять мячей на двоих, и удаление в середине второго тайма. Любопытно, что бергамаски умудрились выиграть в меньшинстве со счётом 3:2, а победный гол на свой счёт записал Алексей Миранчук.



В Серии А команда Джан Пьеро Гасперини тоже набрала отличный ход. Беспроигрышная серия составляет уже 10 туров, а в шести последних получилось добыть четыре победы. Одна их них – в прошлой игре с лидером первенства «Миланом» (3:0). Преимущество имели подавляющее, результат абсолютно справедлив.



Сама «Аталанта» в турнирной таблице чемпионата Италии идёт в зоне еврокубков, набрав за 19 туров 36 очков. Дистанция до идущего вторым «Интера» составляет пять пунктов, а «Лацио», занимающий седьмую строчку, отстаёт на два балла. Ситуация рабочая.

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«Лацио», впрочем, в первенстве тоже выглядит здорово. До четвёртого места пока далековато, но в целом всё довольно неплохо. За четыре последних тура получилось набрать 12 максимально возможных очков, пропустив при этом лишь два раза. Если так пойдёт и дальше, шансы на попадание в зону Лиги чемпионов будут хорошими.



Среди соперников попались даже крепкие орешки — «Рома» (3:0) и «Сассуоло» (2:1). Римлян удалось разгромить при небольшом количестве ударов, а с чёрно-зелёными пришлось даже отыгрываться. Хотя во втором случае преимущество полностью осталось за «орлятами».



Ни «Аталанта», ни «Лацио» не имеют проблем с результативностью. Кроме того, составы ожидаются вполне боевые. Скорее всего, лидеры, которые в прошлый раз остались на скамейке или вышли на замену, теперь появятся с первых минут. Например, у хозяев это Сапата и Иличич, а у гостей – Иммобиле.

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Так что есть все основания ожидать от обоюдоострую игру. Букмекеры справедливо считают бергамасков фаворитом предстоящего поединка. Всё-таки на своём поле они играют отлично, в последних пяти домашних матчах добыли четыре победы с общим счётом 15:2. Добавить к столь мощным цифрам нечего. Да и незачем.



При таких раскладах 1Х + обе забьют за коэффициент 1.82 выглядит интересно. Статистика личных встреч на нашей стороне. В девяти последних случаях «Аталанта» проиграла лишь однажды, а ставка «обе забьют» заходила семь раз. Без веселья точно не обойдётся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио» 31 января 2021 года

«Лацио» набрал неплохой ход, но рассчитывать на что-то серьёзное в предстоящем поединке будет трудно. «Аталанта» отменно играет дома в последнее время и очень много забивает, плюс за неё статистика личных встреч. Свой гол римляне наверняка найдут, допускают бергамаски много. Вырисовывается 1Х + обе забьют за 1.82.



Ставка: «Аталанта» не проиграет + обе забьют за 1.82.