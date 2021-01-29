«Сампдория» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду возвращается в битву за скудетто

Португалец забил 15 голов в 15 матчах Серии А, а «Милан» всё чаще допускает осечки.

30 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех хозяев оценён экспертами в 7.40. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сампдория» — «Ювентус» 31 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» (30.01.2021)

«Ювентус» серьёзно лихорадило в начале сезона. Однако теперь туринский клуб, кажется, нашёл свою лучшую игру и готов врываться в борьбу за чемпионство. По крайней мере результаты постепенно пошли в гору. Осечки порой случаются, но при такой плотности календаря это практически неизбежно.

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Теперь на пути у «старой синьоры» «Сампдория». Эту команду можно считать олицетворением крепкого середняка: зоны вылета не грозит, борьба за еврокубки тоже не светит. Команда спокойно держится в середине турнирной таблицы Серии А. Не самый тяжёлый соперник, даже с учётом выезда в Геную.



Судя по последним матчам, подопечные Андреа Пирло исправили проблемы в защите и наладили игру в атаке. Последние три встречи они выиграли с общим счётом 8:0. Поражение от «Интера» (0:2) оказалось болезненным, однако миланская команда и в таблице находится выше и игру показывает более чем убедительную. Тем более, до неё были ещё четыре победы подряд.



У «Сампдории» дела складываются нормально, последние недели получились особенно крепкими. Всё же три победы в четырёх матчах, при этом одна из них над «Интером». Там, правда, подопечным Клаудио Раньери определённо повезло, поскольку нерадзурри щедро транжирили моменты.

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Однако нельзя не отметить статистику личных встреч с «Ювентусом», которая не обещает аутсайдеру ничего хорошего. Три поражения в последних трёх матчах и 1:7 по сумме голов. Достаточно удобный соперник для туринцев, которые должны уверенно побеждать — предлагаем сделать ставку победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.82.

Возвращаясь к личным встречам команд следует отметить, что в пяти из десяти последних матчей такая фора пробивалась. Ещё в трёх случаях был обеспечен возврат. Выигрышная статистика для такой ставки. К тому же, «Ювентусу» крайне необходима победа, ведь в этом случае клуб вернётся в топ-3 чемпионата и приблизится к лидирующему «Милану» на расстояние четырёх очков.



Никак нельзя пройти мимо фактора Криштиану Роналду, который в 35 лет продолжает забивать практически в каждом матче. По итогам 18 туров в его активе 15 голов, при этом в трёх матчах Серии А португалец не участвовал. В среднем гол за матч — сумасшедший показатель для такого возраста.

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Стоит ли говорить, кто станет главной ударной силой «Юве» в предстоящем матче? Тем более, португальский форвард не забил в прошлом матче Серии А с «Болоньей». Нужно исправляться, а значит ставка на гол Роналду за 1.61 выглядит очень привлекательно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» 30 января 2021 года

«Сампдория» умеет доставить проблемы статусным соперникам, однако «Ювентус» является исключением. «Старая синьора» регулярно обыгрывает клуб из Генуи, при этом зачастую делает это крупно. Так будет и в ближайшую субботу — «Юве» выиграет, а Криштиану не уйдёт с поля без забитого мяча.



Ставка: Криштиану Роналду забьёт за 1.61 или победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.82.