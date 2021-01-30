«Кротоне» — «Дженоа». Прогноз: Эльдор Шомуродов и Кришито разберутся с аутсайдером Серии А

31 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Кротоне» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.96. Успех «Дженоа» оценён экспертами в 2.53. А ставки на ничью принимаются за 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Кротоне» — «Дженоа» 31 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Дженоа» (31.01.2021)

Первый месяц 2021 года практически завершён, календарь не щадит никого. В Италии отгремели четвертьфиналы Кубка страны, пора возвращаться к Серии А, где завершается 20-й тур. 31 января среди прочих «Кротоне» будет принимать «Дженоа» на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне. Начало — в 17:00 мск.

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Из Кубка Италии соперники уже выбыли. «Кротоне» отлетел ещё в третьем раунде, уступив по пенальти СПАЛу, а «Дженоа» дошёл до 1/8 финала, но проиграла «Ювентусу», хотя даже дотянула до дополнительного времени. Так что преимущества в свежести никто не получит.



У «акул» не складывается и в чемпионате Италии. В турнирной таблице идут на последнем месте, набрав за 19 туров всего лишь 12 очков. Дистанция до безопасной 17-й строчки не такая большая, всего три пункта. Исправить положение не так трудно, но конкуренции тут хватает.



Однако форма подопечных Джованни Строппы оставляет желать лучшего. За пять предыдущих туров в первенстве они добыли только три из 15 возможных очков, но разгромная победа над «Беневенто» (4:1) скорее удачное стечение обстоятельств. Ведь серьёзное преимущество было как раз на стороне «ведьм».

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В остальных же четырёх случаях «Кротоне» потерпел четыре поражения, пропустив 13 мячей. Получалось забивать в каждом поединке, но этого недостаточно, когда в обороне нет строгости. Любопытно, что клуб из одноимённого города больше всех пропустил в Серии А. Это важный момент.



На равных выступить против «Дженоа» с такими показателями будет трудно даже на своём поле. Генуэзцы в последнее время выглядят весьма достойно. Работа опытного Давиде Баллардини на посту главного тренера даёт свои плоды.



За шесть игр в чемпионате Италии под его руководством «грифоны» потерпели только одно поражение – не удалось удержать ничейный счёт с крепким «Сассуоло» (1:2). Зато в остальных пяти случаях три победы и две ничьи. Для команды со дна турнирной таблицы отличный показатель.

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Теперь же генуэзцев трудно назвать аутсайдерами первенства. За 19 туров они набрали 18 очков и идут на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта, но претендентов на понижение здесь и без них хватает. При этом дистанция до 11-й позиции точно такая же.



При таких раскладах в качестве ставки можно выбрать победу «Дженоа» с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.82. Тем более статистика личных встреч на нашей стороне. За шесть последних поединков против «акул» «грифоны» ни разу не проиграли и одержали пять побед.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Дженоа» 31 января 2021 года

«Кротоне» находится в плохой форме и много пропускает, с такими показателями выкарабкаться с последнего места в Серии А будет трудно. «Дженоа» же под руководством нового тренера пока показывает отличные результаты. Как минимум без очков в предстоящем поединке, на наш взгляд, гости не останутся.



Ставка: победа «Дженоа» с форой (0) за 1.82.