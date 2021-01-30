«Челси» — «Бёрнли». Прогноз: Лига 1 закончилась. Томасу Тухелю покажут, что такое АПЛ

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён экспертами в 10.0. А ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли» 31 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Бёрнли» (31.01.2021)

Одним из главных матчей 21-го тура английской Премьер-лиги станет встреча «Челси» и «Бёрнли». Это второй матч Томаса Тухеля у руля лондонцев. И если до игры с «Вулверхэмптоном» немец успел провести лишь одну тренировку, то теперь у него было больше времени на знакомство с новым коллективом.

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Невзирая на это, Тухель по-прежнему очень и очень мало в команде — менее недели. Очевидно, что полностью перестроить игру под себя за это время невозможно. Но сможет ли Томас одержать первую победу у руля «пенсионеров»? Возможно. Будет ли она крупной? Очень вряд ли.



Предлагаем сделать ставку победа «Бёрнли» с форой (+1,5) за 1.91. Начать анализ можно с последних матчей «Бёрнли». А тут полнейший порядок. У подопечных Шона Дайча три победы подряд, одна из которых суперсенсационная — 1:0 на «Энфилде» над действующим чемпионом страны.



Перед победами были минимальные поражения от «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед», которые вовсю претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов. А вот в два мяча или больше «Бёрнли» в последний раз проигрывал аж в ноябре прошлого года (0:5 от «Ман Сити»). Более чем неуступчивая команда.

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Вместе с тем, что «Бёрнли» в принципе редко проигрывает крупно, в последний месяц можно наблюдать и более целостную игру команды в принципе. Кажется, что «тот самый «Бёрнли» Дайча» вернулся. О возможном вылете в Чемпионшип уже никто не задумывается, общий фон явно стал позитивным.



Результаты это лишь подтверждают. Пропускают совсем немного, поднялись на 15-е место в турнирной таблице. Отставание от зоны вылета достигло восьми очков, да ещё и при игре в запасе. Право на ошибку имеется, положение комфортное.



Что касается «Челси», то с приходом нового главного тренера кризис у лондонцев никуда не делся. Подумать только — за последние восемь матчей больше одного гола они забивали лишь в кубковых матчах, где соперниками были команды из низших дивизионов Англии.

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«Бёрнли», который не пропускает, и «Челси», который не забивает. Кажется, что раскладов для ставки в пользу «бордовых» лучше не придумаешь. Пока не взглянешь на статистику личных встреч команд. А там стабильные победы столичного гранда, одна крупнее другой. За последние пять матчей «Челси» в сумме забил 16 мячей, пропустив лишь четыре.



Впрочем, есть одно «но». Невзирая на все сложности в клубе, «Челси», кажется, ни разу за последние 2-3 сезоне не был в таком серьёзном игровом кризисе как сейчас. Думается, именно этим и должен воспользоваться «Бёрнли».

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли» 31 января 2021 года

Томас Тухель пока не готов к разгромам и рекордам результативности в новом клубе. Работа только началась, вполне будет достаточно любой победы «Челси», к тому же она станет для немца дебютной. «Бёрнли» же после выездной победы над «Ливерпулем» и домашней над «Астон Виллой» явно захочет продолжить снимать скальпы.



Ставка: «Бёрнли» с форой (+1.5) за 1.91.