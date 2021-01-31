«Барыс» — «Автомобилист». Прогноз: кризис Дацюка и Трямкина продолжится в Казахстане

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «Автомобилиста» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 1 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 1 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.96. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Автомобилист» Екатеринбург (1.02.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталось меньше месяца. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

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На понедельник, 1 февраля, запланировано четыре матча. В Нур-Султане «Барыс» сразится с «Автомобилистом», начало — в 16:30 мск. Вывеска прекрасная, ведь речь идёт о битве прямых конкурентов по Восточной конференции. На данный момент в турнирной таблице их разделяет всего одно очко.

Клуб из Казахстана долгое время находился за пределами плей-офф из-за вынужденного ухода на карантин. К концу осени набрали ход, постепенно поднялись выше. Сейчас располагаются на шестом месте с 60 очками. «Трактору» уступают только по дополнительным показателям. «Автомобилист» и «Торпедо» отстают на одно очко, проведя на одну и две игры больше соответственно.

Правда, сейчас стало получаться тяжелее. С большим трудом дожали «Витязь» (5:4 ОТ), после чего начали домашнюю серию. Обыграли только «Нефтехимик» — по счёту уверенно (4:1), на деле с колоссальным скрипом. Нижнекамцы два периода смотрелись лучше, однако Хенрик Карлссон много выручал.

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И два поражения на тоненького. От «Трактора» (2:3) и «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ). В сумме шесть раз получали возможность реализовать лишнего, однако все попытки откатали вхолостую. Шансы зацепиться за топ-4 минимальны, отставание солидное. А вот пятое-шестое место в конференции более чем по силам.

«Автомобилист» по-прежнему бросает из стороны в сторону. Подопечные Билла Питерса идут на серии из четырёх поражений в основное время. Пропустили за это время аж 17 шайб. И самое занятное — во всех случаях были хозяевами льда. Справедливости ради, уровень оппонентов оказался мощным.

1:3 от СКА, жуткие 3:6 от «Северстали», 3:5 от «Металлурга» и 1:3 от «Ак Барса». С казанцами получалось вполне неплохо, но с реализацией не заладилось. Павел Дацюк схватил «-6» по показателю полезности в трёх последних матчах, да и вообще вопросов к лидерам сейчас очень много.

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Единственный плюс — имелась возможность выдохнуть и хорошенько разобрать ошибки. Предыдущий поединок провели 28 января, тогда как «Барыс» выйдет на лёд в четвёртый раз за неделю. Особой разницы между пятым и седьмым местом на Востоке не видно, а вот попадать на «Ак Барс», пожалуй, не стоит. Так что мотивация сохраняется.

Статистика очных встреч в последнее время выглядит забавно. 3:2, 2:3, 4:2, 4:2, 4:2. «Барыс», как правило, берёт верх в упорной борьбе при неплохой результативности. Уральцы сейчас много пропускают, а хозяева стабильно находят свои две-три шайбы. Напрашивается 1Х + тотал больше 3.5 гола за 1.97. Ждём тут чего-то в духе 2:2 или 3:2.

«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 февраля 2021 года

«Барыс» немного сбавил обороты, но у гостей ситуация гораздо хуже. Уральцы потерпели четыре поражения подряд. Все — на своём льду в основное время. Пропустили аж 17 шайб. А ведь хозяева свои два-три гола исправно находят. Кроме того, в пяти предыдущих очных встречах они четырежды оказались сильнее. Возьмём 1Х через общий верх.

Ставка: «Барыс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.97.